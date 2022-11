Einblicke ins bäuerliche Leben Hörlkofens

Von: Veronika Macht

Das Titelbild seines Buches „Die Geschichte der Bauernhöfe in Hörlkofen“ hat Günter Fischer selbst gestaltet. Die Recherche hat rund vier Jahre gedauert. Man braucht Erfahrung, um das Richtige zu finden, aber auch ein bisschen Glück. Günter Fischer über seine Recherche in den Archiven Gespräche mit den Bauernfamilien Kramerläden gibt es nicht mehr © Vroni Macht

Günter Fischer hat die jahrhundertelange Geschichte der Bauern und weiterer Geschäfte in Hörlkofen erforscht. Seine Ergebnisse gibt es nun als Buch zu kaufen.

Hörlkofen – Die jahrhundertelange Geschichte der Bauern und weiterer Geschäfte in Hörlkofen hat Günter Fischer erforscht. In rund vierjähriger Recherchearbeit hat der 83-Jährige unzählige Informationen zusammengetragen und jetzt in einem Buch veröffentlicht.

Günter Fischer war schon immer historisch interessiert. Als Rentner hat der heute 83-Jährige, der aus dem Sudetenland stammt und seit 50 Jahren in Hörlkofen lebt, seine eigene Familiengeschichte erforscht. Dann war die Historie der Familie seiner Frau Lea an der Reihe, deren Vorfahren aus Wampeltsham bei Dorfen stammen und die er bis 1438 zurückverfolgt hat. Dafür war er im Staatsarchiv in Landshut – und traf dort eine Frau, die Informationen über Rottmann suchte.

So kam Fischer zu seinem ersten größeren Forschungsprojekt: Die mehr als 1000 Jahre alte Geschichte der Rottmanner von Rottmann, wofür er 2017 den Forscherpreis des Historischen Vereins Erding erhalten hat. Die Ergebnisse sind in der Jahresschrift erschienen. „Die war schnell ausverkauft“, erinnert sich Fischer, „und auch meine zwei Vorträge waren ein großer Erfolg. Also wollte ich etwas Neues angehen.“ Ausgesucht hat er sich die Geschichte der Bauernhöfe in Hörlkofen, dazu spürte er Gaststätten, Kramerläden und dem Handwerk nach.

„Die Geschichte der Bauernhöfe in Hörlkofen“: 100 Exemplare hat Günter Fischer gedruckt

Herausgekommen ist ein 367 Seiten starkes Buch, 100 Exemplare hat die Bookstation in Anzing gedruckt. Von Satz über Layout bis zum Titelbild – es zeigt die alten blauen Kirchenstuhlschilder in der Kirche in Kirchötting – hat der 83-Jährige alles selbst gemacht. Einige der Schilder finden sich auch im Buch, das ansonsten mit wenig Bildern auskommt.

Stattdessen werden mehrere 100 Namen von Bauern und Bäuerinnen genannt, die hier gelebt und gewirtschaftet haben „und von denen die meisten heute nicht mehr bekannt sind“, sagt Fischer, der früher bei der Eisenbahn beschäftigt und zuletzt für den Kauf von Grundstücken für den Gleisbau zuständig war. Die frühesten Informationen über die Höfe stammen aus dem 13. bis 15. Jahrhundert, der Schwaigerhof etwa wird 1291 erstmals erwähnt.

„Die Bauern waren ursprünglich dem Herzog oder den von ihm beauftragten Lehensherren wie Grundherren, Adeligen, Kirche oder Klöstern untertan“, erklärt Fischer. In Hörlkofen hatten etwa das Kloster Weihenstephan, das Stift Ebersberg oder die Pfarrei Wifling Besitzungen. Mit der Übergabe des Lehens vom Grundherrn auf den Bauern erlangte dieser das Recht an der Bewirtschaftung und Nutzung des Guts. Es gab verschiedene Rechte, etwa Erb- und Leibrecht.

Recherchen vor allem in den Staatsarchiven in München und Landshut

„Über all diese Rechtsverhältnisse und die Abgaben, die die Bauern zu leisten hatten, wurden Verträge und Verzeichnisse erstellt“, weiß Fischer. Diese liegen heute in den Staatsarchiven. Recherchiert hat der Autor im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München sowie in den Staatsarchiven von Landshut und München, aber auch in den Archiven der Erzdiözese München und Freising sowie der Stadt Erding.

Die Recherche, so gibt Fischer zu, war teilweise recht mühsam – auch wegen der alten Schrift, die nicht immer leicht zu lesen sei. „Und man braucht Erfahrung, um das Richtige zu finden, aber auch ein bisschen Glück.“ So hätten aus der Fülle der Unterlagen nur die wichtigsten und leichter auffindbaren Eingang ins Buch gefunden.

Der Schwerpunkt bei der Suche lag zwischen 1800 und 1940, danach greift der Datenschutz. „Also habe ich alle Bauernfamilien besucht und um Auskunft über ihre Geschichte bis heute gebeten“, berichtet Fischer, der zwei erwachsene Kinder und eine Enkelin hat. Die Auskünfte habe er auch bekommen, viele hätten sich über sein Engagement sogar sehr gefreut.

„Die Geschichte der Bauernhöfe in Hörlkofen“: Autor will Status quo von 2022 aufzeigen

Eine der Befragten ist Ortsbäuerin Renate Speer. Sie führt mit ihrem Mann Albert den Holzmannstetterhof und hat für Fischers Buch ein Grußwort geschrieben. Ebenso wie Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl, der das Buch „ein Stück Gemeindegeschichte“ nennt, die so „greifbar und erlebbar für nachfolgende Generationen“ werde.

Das sei auch seine Intention gewesen, sagt Fischer: Er wolle den Status quo im Jahr 2022 festhalten, denn Hörlkofen sei im Wandel begriffen. Es gebe nur noch einen Bauern mit Kühen im Stall, und die meisten seien Nebenerwerbslandwirte. „Auch in der Hinsicht hat sich viel verändert“, meint Fischer.

Anschaulich beschreibt er deshalb nicht nur die Höfe und Familiengeschichten der Bauern, sondern auch deren Leben vor 200 bis 400 Jahren. „Die Häuser waren überwiegend aus Holz gebaut; die Wege und Straßen waren nicht befestigt“, ist da zu lesen. Es gab keine Wasserleitung, der Abort war ein Holzhäuschen auf dem Misthaufen, und bis es elektrischen Strom gab, wurden die Häuser mit Öllampen oder Kerzen beleuchtet. Aus den Pfarrmatrikeln in der Pfarrei Wörth sei ersichtlich, dass die Menschen nicht sehr alt wurden: „Die Bauern hatten meist sehr viele Kinder, die oft schon jung gestorben sind. Auch viele Mütter sind früh gestorben.“

Weil zu einem Bauerndorf auch Gasthäuser, Handwerker und Kramerläden gehörten, hat Fischer einige von ihnen ebenfalls in sein Buch aufgenommen. Die erste Gastwirtschaft war der Straßdangler (Eisenberger), später kamen der Oberwirt (Greimel) und die Bahnhofsrestauration hinzu. Gab es früher Handwerker wie Schmied, Weber, Schneider oder Schuster, so existieren heute noch Autowerkstatt und Spenglerei.

Das Buch gibt‘s im Rathaus in Hörlkofen zu kaufen

Von den Kramerläden, die es vor 100 Jahren noch gab, gibt es keinen mehr. Exemplarisch nennt Fischer hier den Kramer in Unterhörlkofen und den Kramer Borgo an der Bahnhofstraße. Auch die heutige Bäckerei und Konditorei Schauer waren ursprünglich Kramerläden.

Fischer hätte noch viele Ideen, was man in der Gemeinde Wörth alles erforschen könnte. Aus Altersgründen könne er dies aber nicht mehr selbst übernehmen. Er würde sich deshalb wünschen, dass sich jemand findet, der seine Arbeit fortsetzt und auch in den anderen Gemeindeteilen forscht.

Zu kaufen gibt es das Buch für 13 Euro im Rathaus Hörlkofen, auf dem Hörlkofener Christkindlmarkt Anfang Dezember, bei der Bürgerversammlung (10. November, 19.30 Uhr, Aula der Ortererschule Wörth) und beim Autor, Tel. (0 81 22) 73 14.

