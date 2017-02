Heftiger Streit in Asylunterkunft

Zugespitzt hat sich am späten Sonntagabend ein Streit in der Asylbewerberunterkunft in Hörlkofen. Mitglieder des örtlichen Helferkreises waren anwesend und konnten die Situation rasch deeskalieren.

Hörlkofen - Zweite Bürgermeisterin Ulla Dieckmann, die selbst vor Ort war, berichtet, dass in der Containeranlage direkt an der Staatsstraße schon länger ein Streit zwischen vier Ehemännern schwele. „Der Frust ist groß, weil die anerkannten Flüchtlinge schon ein Jahr hier leben und keine Wohnung finden“, so Dieckmann. Am Sonntag seien gegen 22 Uhr drei Männer auf den vierten losgegangen. Letzterer habe sich mit einem Teppichmesser verteidigt und einem Angreifer leichte Schnittwunden zugeführt. Bodo Urban, stellvertretender Leiter der Erdinger Polizei, bestätigt den Hergang. Die war mit drei Streifen an der Unterkunft. Einer der Angreifer wurde laut Dieckmann in der Nacht verlegt. In diesem Zusammenhang lobt sie die gute Zusammenarbeit mit dem Asylmanagement des Landkreises. Der Fall zeige, „wie schwierig, aber wichtig es ist, Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge zu finden“.