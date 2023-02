Helferkreis Hörlkofen: Sprachkurse und Wohnungssuche

Teilen

Stellen sich neuen Herausforderungen (v. l.): Elisabeth und Peter Rauscher, Bürgermeister Thomas Gneißl, Karl Eder, Elisabeth Reuss, Martina Stangl, Abdalla Abdalla und Helferkreis-Koordinatorin Ulla Dieckmann. © Vroni Vogel

Der Helferkreis Hörlkofen steht vor neuen Aufgaben. Neuerdings kommen viele Asylsuchende aus Erstaufnahmeeinrichtungen in den Ort.

Hörlkofen – Der Helferkreis Hörlkofen, dem Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) beim Neujahresempfang für die engagierte Arbeit gedankt hat, steht vor neuen Aufgaben. Koordinatorin und Vize-Bürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) informierte, dass sich die Situation grundlegend geändert habe. Jetzt würden immer mehr Geflüchtete aus Erstaufnahmeeinrichtungen in die Hörlkofener Unterkunft einziehen. In der Vergangenheit waren es Asylsuchende, die meist schon länger in Deutschland gelebt und teils bereits in Arbeit gewesen seien. Dann seien sie wegen der guten Infrastruktur (Zug- und S-Bahn-Anbindung) nach Hörlkofen gekommen.

Für Menschen aus Erstaufnahmeeinrichtungen müssten neue Strukturen aufgebaut werden, so Dieckmann. So sei der Helferkreis gerade dabei, wieder ehrenamtliche Sprachkurse zu organisieren und beim Deutschlernen zu helfen.

Nach der Pandemie habe es viele Auszüge gegeben, so Dieckmann weiter. In der Hörlkofener Unterkunft stehen 30 Plätze in Wohncontainern zur Verfügung. Derzeit leben dort Menschen aus sieben Nationen. Neuankömmlinge könnten sich relativ schnell für Integrationskurse anmelden, beispielsweise an der Volkshochschule, vorausgesetzt, die Kurse können wegen des Personalmangels auch abgehalten werden, so Dieckmann.

„Es ist sehr gut, dass die Geflüchteten bereits nach drei Monaten auf Arbeitssuche gehen können, sofern das Ausländeramt dies genehmigt. So sind sie nicht mehr zur Untätigkeit verdammt“, betonte die Koordinatorin und verwies auf verbesserte Bedingungen. Doch die Bürokratie sei nach wie vor ein schwieriges Thema. Man arbeite jedoch sehr gut mit dem Asylmanagement des Landkreises zusammen.

Dieckmann hob auch hervor, dass es durch Möbelspenden möglich geworden sei, den Aufenthaltsraum im Hörlkofener Wohncontainer herzurichten. Außerdem erhalte man immer wieder kleinere Geldspenden für die Asylarbeit.

Ein zweites Betätigungsfeld ist die Hilfe für Menschen aus der Ukraine. Hier haben die Ehrenamtlichen unter anderem Wohnraum bereitgestellt und unterstützen auf vielen Ebenen bei Belangen des täglichen Lebens. Mit Dieckmann engagieren sich Martina Stangl, Elisabeth und Peter Rauscher, Elisabeth Reuss, Annette Seidl, Paulette Dory und Karl Eder im Helferkreis Hörlkofen und übernehmen vielfältige Aufgaben.

Auch Ira Hansen und Abdalla Abdalla gehören dazu. Hansen ist gebürtige Ukrainerin. „Sie ist seit vielen Jahren Wörther Bürgerin, hilft im Rathaus, in der Schule, für uns als Dolmetscherin und hat einen Deutschkurs gegeben. Wir sind ihr sehr dankbar“, berichtete Dieckmann: „Es ist toll, dass der Helferkreis in der Ukraine-Hilfe so unterstützt wird“, betonte sie. Abdalla kam vor sieben Jahren aus Syrien selbst als Geflüchteter nach Hörlkofen. Inzwischen hat er im Landkreis Fuß gefasst, wohnt in einem Nachbarort, hat sein Studium für Grundschullehramt aufgenommen und unterstützt den Helferkreis als Dolmetscher.

Was Dieckmann und ihre Mitstreiter nach wie vor umtreibt, ist die Wohnungssuche für anerkannte Flüchtlinge. „Das ist weiterhin ein großes Problem“, sagte die Helferkreis-Koordinatorin. VRONI VOGEL