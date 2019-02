Hiobsbotschaft der Bahn: ABS 38 verzögert sich

Der Ausbau der ABS 38 verzögert sich. Das war nicht die einzige Hiobsbotschaft, die dem Wörther Gemeinderat am Montagabend präsentiert wurde.

Hörlkofen/Wörth– Höchst verwundert zeigte sich Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) über einen offenen Brief der Bahn zum Ausbau der Bahnstrecke München–Mühldorf–Freilassing. Am Montagabend stellte er das Schreiben im Gemeinderat vor. „Wir arbeiten aktuell an einem neuen Zeitrahmen“, heißt es darin vom Projektteam der ABS 38.

Ursprünglich sollte der Gemeinde die Entwurfsplanung in diesem Frühjahr vorgestellt werden. Gneißl spricht von Zeitverzögerung seitens Bahn und Bund, was umso bemerkenswerter sei, weil die Bahn noch im November 2018 der Gemeinde Wörth öffentlich vorgehalten habe, ihrerseits die Streckenplanungen zu verschleppen. Damals hatte die Kommune darauf bestanden, im Rahmen der Bahnplanungen auch eine Ortsumfahrung des Individualverkehrs zu prüfen. „Die Verzögerung liegt ganz woanders“, so Gneißl.

Sorge bereitet ihm die Ankündigung, dass die Züge nicht wie bisher geplant mit 160 km/h, sondern mit 200 Kilometern pro Stunde durch den Ort fahren sollen. „Neben der durchgehenden Zweigleisigkeit zwischen München über Mühldorf nach Freilassing ist nun auch vorgesehen, auf dem Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Ampfing bis zu 200 km/h zu fahren“, schreibt die Bahn.

„Für mich ist es schwer vorstellbar, dass man durch einen Ort mit 200 brettert“, kommentierte Gneißl diese Ankündigung. Auch Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) war alarmiert und wies auf das erhöhte Risiko hin, das nicht nur den Lärmschutz, sondern auch die Sicherheit betreffe. „Es ist Wahnsinn, was da auf uns zukommt.“ Grundsätzlich meinte Dieckmann zur Vorgehensweise der Bahn: „Vertrauensbildend ist das in keinsterWeise.“ Angesichts des Termindrucks, dem sich Wörth ausgesetzt gesehen habe, könne man dem aktuellen Sachstand „nur mit Kopfschütteln und einem Schmunzeln“ begegnen, kommentierte Gneißl. Man werde den Planungsprozess weiterhin sorgfältig begleiten. „Aber wir werden uns nicht mehr jagen lassen.“

Anton Erl (CSU) erinnerte daran, wie oft die Ausbaupläne immer wieder in eine ungewisse Zukunft verschoben worden seien und vermutete, dass es nun wieder so weit sei. Ob und wann es zum Vollzug komme, stehe in den Sternen, sagte Gneißl dazu.

Im offenen Brief argumentiert die Bahn so: „Da geprüft werden muss, welche Anpassungen im Rahmen des neuen Bundesverkehrswegeplans gemacht werden müssen, werden sich unsere Planungen im Abschnitt Markt Schwaben–Ampfing verzögern.“

Die Gemeinde Wörth will ihre Planungen jedoch weiterverfolgen. In der Kommune gibt es drei schienengleiche Bahnübergänge, die im Zuge des Streckenausbaus beseitigt werden sollen. Beim Übergang an der Hohenlindener Straße und an der Stalleringer Straße sei ein weitgehender Konsens erzielt worden. Der große Knackpunkt bleibe der Bahnübergang an der Rottmanner Straße, so Gneißl.

Die Planung sieht ein massives Brückenbauwerk vor, um die Straße dort zu überführen – mit hohen Kosten für Wörth. Das Bauwerk würde noch dazu auf Walpertskirchener Flur errichtet, so dass Wörth der Nachbarkommune entweder eine nicht förderfähige Ablöse zu zahlen hätte oder aber die Straßenbaulast für die groß dimensionierte Straßenbrücke übernehmen müsste. Hier suche man nach wie vor „einen gangbaren Alternativweg“, betonte Gneißl.

Vroni Vogel