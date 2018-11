Der Hochwasserschutz in der Gemeinde Wörth – sowohl für die Kommune selbst, als auch für die Stadt Erding – schlägt seit Jahren hohe Wellen.

Wörth – Der Hochwasserschutz in der Gemeinde Wörth – sowohl für die Kommune selbst, als auch für die Stadt Erding – schlägt seit Jahren hohe Wellen. Linearer Hochwasserschutz in Erding selbst oder ein Damm in Niederwörth, um die Kreisstadt vor Hochwasser zu schützen? Das ist die viel diskutierte Gretchenfrage beim Variantenvergleich, der jetzt neu betrachtet wird (wir berichteten). Diese Entwicklung verbucht die Interessengemeinschaft Wörth gegen nachteilige Auswirkungen durch Hochwasserschutzmaßnahmen als großen Erfolg.

Die Aktiven der IG, der inzwischen rund 100 Mitglieder angehören, haben viele Energien mobilisiert und sich ehrenamtlich stark engagiert, um eine differenzierte Betrachtung der Thematik zu erreichen. „Unsere Ideen wurden ernst genommen“, freute sich der Zweite Vorsitzende Heinz Lomen bei einem Treffen im Wörther Klösterl. Begrüßt wurde der Dialog mit dem Wasserwirtschaftsamt (WWA), der Stadt Erding und den Kommunen, deren Vertreter kürzlich bei einer Veranstaltung der IG zum Hochwasserschutz teilgenommen haben. Vorsitzender Gerhard Schauer hatte maßgeblich eine informative Exkursion mit verschiedenen Haltepunkten vorbereitet, um die Hochwasserthematik den Betroffenen wie auch den Experten beim Ortstermin zu veranschaulichen.

Für die IG Wörth ist der gezielte Rückhalt in der Fläche mit verschiedenen Schutzmaßnahmen an unterschiedlichen Stellen ein entscheidender Lösungsansatz, was in der Exkursion aufgezeigt wurde.

Zum aktuellen Sachstand der hydrologischen Planungsgrundlagen: Es zeichnet sich ab, dass die bisherige Dimensionierung des Damms in Niederwörth nicht ausreichen würde, um die Stadt Erding vor Hochwasser wirksam zu schützen. Denn das Einstauvolumen des Beckens bei Niederwörth erhöhe sich nach neuem Erkenntnisstand auf 1,9 Millionen Kubikmeter Wasser. Bisher ging man von 1,3 Millionen Kubikmeter aus. Das Wasserwirtschaftsamt informiert dazu auf der Homepage, dass der „bisherige Variantenvergleich an die neuen Erkenntnisse angepasst werden muss“.

Die IG und die Gemeinde Wörth hoffen nun auf eine komplett neue Betrachtungsweise. Das WWA will alle weiteren Planungsarbeiten europaweit ausschreiben und ein qualifiziertes Ingenieurbüro damit betrauen. „Zeitgleich erfolgt in Zusammenarbeit mit der TU München eine Betrachtung möglicher Rückhalteräume in den Oberläufen von Sempt und Schwillach“, schreibt das WWA zum weiteren Vorgehen.

„Es ist begrüßenswert, dass dieses Projekt gestartet wurde“, meinte Schauer zur TU-Arbeit. Man habe erkannt, „dass wir was mitzureden haben“, sagte Lomen. Und man habe Zeit gewonnen. In der Zwischenzeit werde man eigene Gedanken zum Hochwasserschutz weiterentwickeln und auch mit den Unterliegergemeinden Kontakt aufnehmen, um sich auszutauschen. Denn der Gesamtheitsgedanke stehe beim Hochwasserschutz im Mittelpunkt, so IG-Vorsitzender Schauer. Ansonsten sei Abwarten jetzt die Devise. „Wir positionieren uns dann, wenn wir die Fakten kennen“, meinte Lomen.

VON VRONI VOGEL