Sportheim Hörlkofen: Aus der Kronbergstubn wird „Zum Mieze“

Pächterwechsel im Hörlkofener Sportheim: SV-Vorsitzender Wolfgang Well (r.) freut sich, dass es weitergeht – mit Thomas „Mieze“ Mittermeier, dem seine Mutter Beate Dobler zur Seite steht. © Vroni Vogel

Das Sportheim in Hörlkofen hat einen neuen Pächter. Der Erdinger Gastronom Thomas „Mieze“ Mittermeier übernimmt das Lokal.

Hörlkofen – Abschied und Neubeginn mit einem Pächterwechsel im Hörlkofener Sportheim: Nach dem Tod von Wirt Ilias Mentis hat der SV mit Thomas „Mieze“ Mittermeier einen neuen Wirt gefunden. Der ist in der Gastroszene im Landkreis kein Unbekannter und will schon in gut einer Woche durchstarten.

Seit 2006 hatte Ilias Mentis die Kronbergstubn bewirtschaftet. Ende November 2021 ist der Wirt gestorben. Es sei eine „sehr verlässliche, schöne Zusammenarbeit“ gewesen, sagte SV-Vorsitzender Wolfgang Well bei einem Ortstermin mit unserer Zeitung. Der SV sei nun vor dem drängenden Problem gestanden, einen passenden Nachpächter zu finden.

Über Verbindungen zum Sportverein habe man Thomas „Mieze“ Mittermeier als neuen Wirt gewonnen. Er betreibt seit Frühjahr 2021 in Erding das Lokal „Zum Mieze“ an der Bräuhausgasse, zuvor befand sich sein Restaurant drei Jahre lang im Vereinsheim des Tennisclubs am Volksfestplatz. Auch die Hörlkofener Kronbergstubn soll dann unter seinem Spitznamen laufen und entsprechend umbenannt werden.

„Ich bin heilfroh, dass wir ihn als Wirt haben und meine Tage als Aushilfswirt gezählt sind“, sagte Well schmunzelnd. Mittermeier übernimmt einen großzügig geschnittenen Gastraum, der mit viel Eigenleistung erst 2020 vom Verein renoviert worden war. Der Neue will als Wirt in Hörlkofen präsent sein und sagte: „Die Gäste sollen sich wie zuhause fühlen.“

Unterstützt wird Mittermeier von seiner Mutter Beate Dobler, die dem Hörlkofener SV verbunden ist. Die regelmäßige Bewirtung des Sportheims will Mittermeier mit seinem Team gewährleisten, zumal das Kerngeschäft in Erding mittags stattfinde, und am Wochenende das Geschäft mit den sogenannten Bubble Waffeln zentral sei. Insofern seien die geplanten Öffnungszeiten im Sportheim unter der Woche ab 17 Uhr (Montag Ruhetag) sowie am Wochenende mit seiner Erdinger Gastronomie gut vereinbar.

Am Sonntag, 6. März, fällt der Startschuss für den Neubeginn in Hörlkofen mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr und einem Bayerischen Tag ab 11.30 Uhr, wobei unter anderem Schweinsbraten und Rahmschwammerl mit Semmelknödel, gebackene Milzwurst, hausgemachte Torten und Kuchen von Mittermeiers Ehefrau Damaris sowie Bubble Waffeln serviert werden.

Der Gastronom möchte das Hörlkofener Sportheim als „gutbürgerliches Speiselokal für alle“ etablieren, in dem außerhalb der regulären Öffnungszeiten auch Familienfeierlichkeiten in größerem Stil stattfinden sollen – mit Blick auf das Wirtshaussterben rundherum könnte sich hier eine Versorgungslücke schließen. SV-Vorsitzender Well jedenfalls zeigte sich „sehr erleichtert, dass es weitergeht“, und mit dem neuen Pächter die Gastronomie im Hörlkofener Sportheim ihre Fortsetzung findet.

Ob Bubble Waffeln, frisch zubereitete Speisen oder saisonale Angebote wie Grillabende im Sommer – der Wirt tritt mit einigen kulinarischen Plänen an, um „zufriedene Gäste“ zu haben, wie er sagt.

Ab April sollen die genauen Öffnungszeiten auf der Homepage des Hörlkofener SV veröffentlicht werden. Für den Neubeginn am Sonntag, 6. März, ist eine Reservierung unter Tel. (01 51) 73 05 95 67 ratsam.

Vroni Vogel