Die Feuerwehr Hörlkofen stellt ihr neues Löschfahrzeug LF20 vor

Großer Bahnhof für den ganzen Stolz der Hörlkofener Wehr: In einer Feierstunde mit vielen geladenen Gästen begrüßte die Feuerwehr ihr neues Feuerwehrfahrzeug LF 20.

Hörlkofen– Bei der Weihe des neuen LF20 der Feuerwehr Hörlkofen lobte Bürgermeister Thomas Gneißl den absolut „beispielhaften Ablauf“ von der Planung bis zum Erwerb dank des großen Engagements aller Beteiligten. Pater Slawo segnete die Neuerwerbung.

Mit einem eigens gegründeten Feuerwehrfahrzeug-Expertenausschuss mit elf Mitgliedern wurde im April 2017 damit begonnen, das Projekt vorzubereiten. Maßgeblich beteiligt war Peter Schletter. Auch Maschinist Hans Schletter leistete großen Einsatz, was beim Fest im Feuerwehrhaus besonders herausgehoben und mit lang anhaltendem Applaus gewürdigt wurde. Die Wehr investierte rund 2000 Arbeitsstunden. Dazu gehörten 45 Termine – Gespräche, Messebesuche und Termine bei den Herstellern vor Ort. Bei dem Fahrzeug, das bei einem Einsatz an erster Stelle steht, sollte alles ganz genau passen.

„Das Fahrzeug ist auf die Gemeinde zugeschnitten“, betonte Gneißl. Das LF 20 hat das Fahrgestell eines Mercedes, den Aufbau von Rosenbauer und die Beladung von BAS mit Platz für 2250 Liter Wasser und 125 Liter Schaummittel. Besonders glücklich ist die Feuerwehr mit der Druckluftschaumanlage (CAFS). Sie ermögliche es, Wasserschäden zu minimieren und sorge für einen geringeren Wasserverbrauch.

Mit den Kosten von 500 000 Euro bei einer Förderung von 120 000 Euro sei der Neuerwerb „nicht gerade ein Billigschnäppchen“, meinte der Bürgermeister. Doch damit sei die Feuerwehr „bestens gerüstet und ausgestattet“. Als „absoluten Traum“ bezeichnete Gneißl es, dass die Hörlkofener Floriansjünger 40 Mitglieder in der Jugendgruppe haben, die heuer 20-jähriges Bestehen feiert (wir berichteten).

Wie Gneißl informierte, will man das alte, über 27 Jahre „treu dienende Fahrzeug“ in gute Hände abgeben. Außerdem werde der Fuhrpark mit einem Logistikfahrzeug aufgestockt, das man von der Altenerdinger Wehr übernehme.

Landrat Martin Bayerstorfer zollte der Feuerwehr „großen Respekt und Anerkennung“ und „großes Lob“, so viele junge Leute für den Dienst am Nächsten zu gewinnen. Die Hörlkofener Feuerwehr sei auch ein Vorreiter, „wenn’s um die Frauen geht“. Denn hier seien schon seit Jahrzehnten Frauen dabei, so Bayerstorfer. Das bestätigte Kreisbrandinspektor Andreas Pröschkowitz. Landkreisweit arbeite man noch daran. Auch eine so mitgliederstarke Jugendfeuerwehr gebe es fast nirgends. „Hörlkofen ist in vielem vorbildlich“, so Pröschkowitz.

Vroni Vogel