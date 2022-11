Verkehrsprognose für Hörlkofen: 60 Prozent mehr Fahrzeuge bis 2035

Teilen

Mit einem Radargerät wurde an der Ortsdurchfahrt Hörlkofen der Verkehr gemessen (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Die Verkehrsprognose für Hörlkofen sieht wenig rosig aus. Um 6000 Fahrzeuge am Tag soll das Aufkommen bis 2035 steigen. Der Gemeinderat will daher weiter für eine Ortsumfahrung kämpfen.

Hörlkofen – Mehrheitliches Votum für eine Hörlkofener Ortsumfahrung: Die örtliche Verkehrssituation war Thema in der Wörther Gemeinderatssitzung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Mit den Gegenstimmen der Grünen-Rätinnen Petra Schletter und Monika Wenger sprach sich das Gremium dafür aus, die Ortsumfahrung bei der Fortschreibung für Staatsstraßen wieder anzumelden und setzte damit auf Kontinuität zu früheren Beschlüssen. Wenger erläutert im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die drohende Zersiedelung, die Zerschneidung der Landschaft und die Flächenversiegelung zentrale Gründe gewesen seien, um gegen eine Ortsdurchfahrt zu stimmen.

Die Gemeinde hat außerdem ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, das fertig ist und eine Bestandsaufnahme wie auch einen Ausblick beinhaltet. Die Quintessenz: Es wird von einem weiteren Ansteigen des Verkehrsaufkommens auf der Bahnhofstraße und der Hörlkofener Ortsdurchfahrt (Staatsstraße) gerechnet. Insgesamt seien derzeit 10 000 Fahrzeuge in beide Richtungen auf der Ortsdurchfahrt unterwegs. 2035 wird im Gutachten ein Anstieg auf etwa 16 000 Fahrzeuge pro Tag prognostiziert. Diese Zahlen decken sich mit den kommunalen Zählungen, die in den zurückliegenden Jahren vorgenommen wurden – sie bestätigen die Verkehrsentwicklung.

Ortsdurchfahrt Hörlkofen: Bei Messung in einer Woche mehr als 1000 Geschwindigkeitsverstöße

Anfang Oktober war an der Ortsdurchfahrt ein fest installiertes Radargerät für eine Woche im Einsatz. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) informierte in der Sitzung, dass diese Radarmessung dazu geführt habe, dass die Verkehrsteilnehmer sich weitgehend an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gehalten hätten. Die zuständige Verwaltungsbeamtin Maria Gaigl sagte auf Nachfrage, dass dadurch die „enorme Lärmbelastung“ für die Anwohner zurückgegangen sei und die Fußgänger mit einem „Gefühl der Sicherheit“ die Straße queren hätten können.

Dennoch seien in dieser Woche trotz Radiowarnungen mehr als 1000 Geschwindigkeitsverstöße gemessen worden. Der Vorstoß der Gemeinde, auf der Ortsdurchfahrt abschnittsweise und zu bestimmten Zeiten eine Beschränkung auf 30 km/h zum Schutz der Schulkinder und zum Lärmschutz zu erzielen, sei behördlicherseits abgelehnt worden.

Vroni Vogel