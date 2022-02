Gewo-Betriebserweiterung in Hörlkofen: „Riesenangst“ der Anwohner besänftigt

Auf großes Interesse stieß die Sondersitzung zu den Erweiterungsplänen der Feinmechanikfirma Gewo in Hörlkofen. Die Anwohner verfolgten die Einlassungen in der dreieinhalbstündigen Gemeinderatsitzung, die sich mit den Stellungnahmen von Behörden und zahlreichen Bürgern befasste. © Vroni Vogel

Der Betrieb Gewo Feinmechanik will erweitern - unter anderem um ein Parkhaus. Auf die Planauslegung kamen eine Menge Anwohner-Einwände. Jetzt wurde in einer Sondersitzung das überarbeitete Konzept vorgestellt.

Hörlkofen – Die Weichen für großflächige Erweiterungsmöglichkeiten der Feinmechanikfirma Gewo in Hörlkofen auf einem Gesamtareal von 96 000 Quadratmetern sind gestellt: Einstimmig brachte der Wörther Gemeinderat in einer Sondersitzung zwei Parallelbeschlüsse auf den Weg.

Die Billigungs- und Auslegungsbeschlüsse für die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Hörlkofen Nordost II“ und die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden gefasst. In der rund dreieinhalbstündigen Mammutsitzung zeigten sich die komplexen Herausforderungen des Verfahrens mit unterschiedlichen Interessenslagen.

Gewo strebt langfristige Entwicklungsmöglichkeiten für den Standort an. Als einer der größten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in der Region ist die Firma für die Gemeinde ein attraktiver Partner. Mit einem früher gefassten Gemeinderatsbeschluss sicherte das Ratsgremium der Firma zu, den Erweiterungsprozess zu begleiten, der dem international agierenden Familienbetrieb eine Planungssicherheit von rund 30 Jahren verschaffen soll.

Gleichzeitig sollen die Belange der Anlieger berücksichtigt werden. Für sie wird die Betriebserweiterung auf lange Sicht große Veränderungen mit sich bringen. In einem ersten Bauabschnitt geht es vor allem um den Bau eines Parkhauses entlang der Feldstraße, das zur Siedlung hin mit einem Grünstreifen und Zaun abgesetzt werden und in seiner Konstruktion als Lärmschutz für die Wohnbebauung dienen soll sowie um den Bau eines Verwaltungsgebäudes .

Der zweite Bauabschnitt soll neu konzipiert werden. In der Sitzung wurden die Stellungnahmen von Behörden und Nachbarn behandelt. Die Gemeinde will grundsätzlich versuchen, sich ein Vorkaufsrecht für das Areal über einen städtebaulichen Vertrag zu sichern, falls der Plan doch nicht realisiert wird. Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD), die zugleich Anwohnerin ist, wertete dieses als wichtigen Schritt und sprach von einer „Riesenangst“ der Anlieger, die damit abgemildert würde. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) sagte, dass man seitens der Firma „positive Signale“ erhalten habe.

Grünen-Rätin Petra Schletter wies daraufhin, dass die Anlieger bereits jetzt viel Verkehrslärm von der Bahnhofstraße abbekämen und sprach das Thema Gesundheit an. Wenn der Betrieb weiterwachse, gelte es hinsichtlich der Mobilität „kreative Lösungsansätze“ zu finden. Schletter nannte hier Fahrgemeinschaften und Werkbusse. Gneißl ergänzte, dass hinsichtlich der Lärmbelastung vor allem der Schienenverkehr ein „großes Thema“ sei.

Zur geplanten Linksabbiegespur zum Gewerbegebiet in Richtung Walpertskirchen betonte Thomas Altmann (SPD/parteifrei), dass sie nicht zum Überholen verleiten dürfe und deshalb nicht durchgängig gestaltet werden soll. Es wurde beschlossen, bei Bedarf eine weitere getrennte Linksabbiegespur für die Ziegeleistraße vorzusehen. Ein Lärmschutzgutachten wurde bereits in Auftrag gegeben.

Dieckmann ergänzte mit Blick auf den Schichtbetrieb, dass auch Lichtimmissionen berücksichtigt werden müssten. Grünen-Rätin Monika Wenger forderte eine insektenfreundliche Beleuchtung. Die Entwässerungsfrage war ebenfalls ein kritischer Punkt, um Nachbargrundstücke nicht zu beeinträchtigen. Das Niederschlagswasser werde auf dem Firmengrundstück gesammelt, in ein größeres, naturnah gestaltetes Regenrückhaltebecken geleitet und über ein Muldensystem gelenkt. Wenger regte an, ein Maximum an Brauchwassernutzung vorzusehen.

Seitens der Anlieger wurde angeführt, dass man besser auf die bestehende Umgebungsnutzung eingehen müsse. Es wurden hier die Firma Papier Karl mit geplantem Logistikzentrum und die Ferienhaussiedlung angeführt.

Am Ende der Sitzung wurde über das weitere Vorgehen informiert. Nach der gründlichen Überarbeitung soll die Planung in einigen Wochen wieder öffentlich ausgelegt werden. Dann können erneut Anregungen und Einwendungen eingebracht werden.

Von Vroni Vogel

