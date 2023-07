Gmoafest in Hörlkofen trotzt der Sommerhitze

Teilen

Gute Stimmung im Schatten: In den frühen Abendstunden füllte sich am Samstag die Partymeile rund ums Hörlkofener Rathaus rasant. Viele feierten in geselliger Runde in die Nacht hinein. © Vroni Vogel

Das Gmoafest in Hörlkofen bringt die Menschen zusammen. Das zeigte sich auch ein Jahr nach der Premiere. Selbst die hochsommerliche Hitze hielt die Besucher nicht ab.

Hörkofen - Diesen Samstag fand die Veranstaltung des Burschenvereins Gmoa Wörth und des Pfarrgemeinderates als Fest für die ganze Familie zum zweiten Mal statt, nachdem es im vergangenen Sommer eine erfolgreiche Premiere gegeben hatte.

Bei schweißtreibender Sommerhitze, die so manchem zu schaffen machte, fand nachmittags unter schattigen Bäumen zum Festauftakt die Fahrzeugsegnung am Dorfweiher statt. Gemeindereferentin Bettina Ruhland gestaltete gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Bernd Sigmund sowie einem Ministrantenteam die kurze Andacht und überreichte der Teilnehmerschar am Ende geweihte Christophorus-Plaketten.

Eine Fahrzeugsegnung fand zum Auftakt am Nachmittag am Dorfweiher statt. Ob Fahrrad, E-Bike, Bobby Car, Moped oder Auto – Gemeindereferentin Bettina Ruhland (M.) bat für die Menschen und ihre Fahrzeuge um Gottes Segen und den Schutz des Heiligen Christophorus als Patron der Reisenden. © Vroni Vogel

Zuvor hatte sie die Geschichte des Heiligen als Schutzpatron der Reisenden erzählt. Der Legende nach trug der Heilige das Christuskind sicher über einen Fluss. Ob Autos, Mopeds, Fahrräder, E-Bikes oder Bobby Cars – die Besucher, darunter einige Kinder, waren mit ganz unterschiedlichen Gefährten zur Segnung gekommen.

Partystimmung war auf dem Hörlkofener Dorfplatz angesagt. Dort waren Schmankerlbuden aufgebaut, und der Parkplatz am Rathaus hatte sich in einen Biergarten mit vielen Sonnenschirmen verwandelt. In den frühen Abendstunden, als es ein wenig abgekühlt hatte, füllte sich die Partymeile rund ums Rathaus rasant, um in geselliger Runde in die Nacht hineinzufeiern. Das Veranstaltungsteam zeigte sich sehr zufrieden mit dem Besuch. Die Burschen hatten zahlreiche Unterstützerinnen gewonnen, die tatkräftig mithalfen. Für schwungvolle Musik sorgte die Stadtkapelle Erding. vev