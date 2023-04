Immer mehr Autos - und dann auch noch mehrere Umleitungen: Hörlkofener in der „Verkehrshölle“

Von: Veronika Vogel

Staus, Verkehrslärm und Abgasgestank direkt vor der Haustür: Das Ehepaar Hildegard und Gerhard Eberl leidet unter dem immensen Verkehrsaufkommen auf der Ortsdurchfahrt Hörlkofen, das durch mehrere Umleitungen zusätzlich erhöht wurde. Dieses Schicksal teilen viele Anwohner der Staatsstraße 2331. © Vroni Vogel

Die Hörlkofener sind durch den Verkehr ohnehin schon belastet. Gleich mehrere Umleitungen durch den Ort haben das Problem zuletzt noch vergrößert.

Hörlkofen – „Von der Heimat in die Hölle“: So beschreibt Hildegard Eberl ihre Erfahrungen mit dem massiven Verkehrsaufkommen auf der Hörlkofener Ortsdurchfahrt. Sie wohnt mit Ehemann Gerhard im Eigenheim kurz vor der Bahnschranke an der Erdinger Straße (Staatsstraße 2331). Die Umleitungen durch Hörlkofen würden die angespannte Verkehrssituation noch verschärfen und die Situation „unerträglich“ machen, so Hildegard Eberl.

Die jüngste Sperrung in Ottenhofen (St 2080) ist inzwischen wieder aufgehoben. Dafür ist derzeit die FTO-Auffahrt gesperrt und noch bis Mitte Mai die Bahnhofsstraße in Hörlkofen (ED 4), um eine Linksabbiegespur zur Firma Gewo zu schaffen. Doch am meisten mache den Anliegern die seit rund einem Jahr bestehende B 15-Umleitung zu schaffen.

Insgesamt habe die Verkehrszunahme zu einer „beschissenen Lebensqualität“ geführt, sagt Hildegard Eberl frei heraus im Gespräch mit unserer Zeitung. Wenn die Bahnschranke zu ist, stünden viele Lastwagen und Autos bei laufendem Motor oft direkt vor dem Küchenfenster. „Hin und wieder ist ein Vernünftiger dabei und macht den Motor aus“, sagt Gerhard Eberl. Doch Abgasgestank und Verkehrslärm seien allgegenwärtig: „Bei offenem Fenster brauchst du nicht Radio zu hören.“ Einige Mieter des Mehrfamilienhauses seien bereits ausgezogen, so die Hauseigentümer.

CSU-Gemeinderat Anton Erl und die Hörlkofenerin Margit Nußrainer engagieren sich im Schulweghelferdienst zwischen 7.15 und 7.45 Uhr – eine herausfordernde Aufgabe. Bei der Ampel auf Höhe der Kirche würden die Autos meist erst knapp vor dem Haltebalken stehen bleiben oder erst gar nicht stoppen.

„Drei fahren mindestens bei Rot drüber“, so Nußrainer. Die Mutter von vier Kindern hat erlebt, wie sich die Verkehrssituation im Laufe der Zeit zugespitzt hat. Vor 20 Jahren sei die Lage viel entspannter gewesen.

Ihrem Jüngsten, zwölf Jahre alt, rate sie, bei der Ampel aufzupassen, dass das Auto auch wirklich anhält. „Es ist schlimm, dass ein Kind auf die Autofahrer aufpassen muss“, sagt Nußrainer. „Die Kinder können sich nicht auf die Grünphase verlassen“, bestätigt Erl. Und als Schulweghelfer müsse man immer zu zweit sein, sonst sei es zu unsicher.

Während der halben Stunde am Morgen würden mehr als 500 Fahrzeuge durch Hörlkofen fahren. Von 7 bis 9.30 Uhr und von 16 Uhr bis 19 Uhr seien die schlimmsten Stoßzeiten, meinen die Eberls. Anliegerin Hermine Dersch-Eisenberger verweist auf einen weiteren Gefahrenpunkt: Die Querungshilfe bei der Bäckerei Schauer sei unsicher und zu schmal, „die alten Leute kommen nicht rüber“. Und wer zu Stoßzeiten mit dem Auto in die Ortsdurchfahrt einbiegen wolle, müsse wegen der Verkehrsdichte längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

Wenn die Straße weniger frequentiert sei, werde dafür oft riskant und schnell gefahren, sagen die Eberls. Kurzzeitig Abhilfe geschaffen hat da im Herbst ein Dauerblitzer, dessen Einsatz jedoch rechtlich auf sieben Tage beschränkt sein muss. „Da sind die Leute durch den Ort geschlichen“, berichtet die zuständige Verwaltungsbeamtin der VG Hörlkofen, Maria Gaigl. Die wirksame Aktion soll wiederholt werden.

Zu den Umleitungen sagt Gaigl, dass gesperrte übergeordnete Straßen grundsätzlich auf andere übergeordnete Straßen umgeleitet würden. „Wir als Gemeinde werden informiert, aber in der Regel nicht aktiv in die Entscheidungsfindung einbezogen“, ergänzt Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl.

Durch die B-15-Umleitung habe man „immens mehr Verkehr“ bekommen, darunter viel Schwerlastverkehr. Die Gemeinde plant regelmäßige Verkehrszählungen, die nächste nach Pfingsten. Auch Vorstöße beim Straßenbauamt zur Verkehrsberuhigung habe man unternommen, mit dem Ziel, eine Ampel an der Bahnhofstraße und einen leiseren Belag auf der Ortsdurchfahrt zu erhalten.

Schilderwald an der Ortsdurchfahrt: Zuletzt führten gleich mehrere Umleitungen durch Hörlkofen. Die Richtung Landshut besteht schon seit gut einem Jahr © Vroni Macht

„Die Entscheidung über die Ausgestaltung von Umleitungsstrecken trifft grundsätzlich ein Verkehrsgremium, bestehend aus Mitarbeitern des Staatlichen Bauamts, Vertretern der Polizei und der Verkehrsbehörde am Landratsamt“, erklärt Claudia Fiebrandt-Kirmeyer von der Pressestelle des Landratsamts auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die großräumige Umleitung der B 15-Sperrung, die ebenfalls für den Schwerverkehr geeignet sein müsse, führe über die B 388 nach Erding, über die St 2331 zur Anschlussstelle (AS) Pastetten über die A 94 nach Dorfen. „Eine Umleitung für das Fernziel Landshut wird ebenfalls bereits ab der A 94 angezeigt“, teilt die Sprecherin weiter mit.

Im Bereich Dorfen sei soweit wie möglich versucht worden, den Fernverkehr umzuleiten und „durch zahlreiche Beschränkungen zu unterbinden“. Nachbesserungen hätten seit Baubeginn regelmäßig stattgefunden, „das Ende der Arbeiten ist uns nicht bekannt“.

Die Sperrung der AS Markt Schwaben (FTO) sei dem Landratsamt bis vorige Woche nicht bekannt gewesen. „Nach Rücksprache wurde festgestellt, dass seitens der Autobahn GmbH des Bundes eine großräumige Umleitung des Verkehrs geplant ist und diese über die A 99 – A 92 zum Flughafen führt.“ Es führe keine offizielle Umleitungsstrecke über eine Straße des Landkreises, „daher wurden wir am Verfahren nicht beteiligt“. Aufgrund von Beschwerden in der vergangenen Woche habe man die Autobahn GmbH gebeten, die Umleitungsbeschilderungen zu prüfen und gegebenenfalls Nachbesserungen durchzuführen, „da sich anscheinend ein Teil der Verkehrsmenge auf die St 2331 unplanmäßig verlagert hat“, so Fiebrandt-Kirmeyer.

Die Sperrung der AS Markt Schwaben soll noch bis morgen andauern. Es werde erwartet, dass sich nach deren Aufhebung die Verkehrsmenge auf der St 2331 wieder entsprechend reguliere.

Zur Umleitung für die Hörlkofener Bahnhofstraße teilt Fiebrandt-Kirmeyer mit: „Da sich verhältnismäßig wenig Verkehr über die ED 4 abwickelt, wurde der Umleitung über die St 2331 und ED 14 über Walpertskirchen zugestimmt. Der Verkehr würde ohne Sperrung ebenso durch Hörlkofen fahren, nur nicht über die St 2331.“ Das Fazit des Landratsamts zur Gesamtthematik: „Eine erhöhte Verkehrsbelastung war nur in der vergangenen Woche abzusehen (B 15/ED 14/St 2080) und wurde vom Verkehrsgremium als zumutbar bewertet.“