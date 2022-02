Ein Segensweg zum Valentinstag

Herzlich Willkommen zum Segensweg: Die beiden Wortgottesdienstleiterinnen Maria Gaigl (l.) und Elisabeth Altmann laden dieses Wochenende alle Paare in die Hörlkofener Kirche St. Bartholomäus ein. © Vroni Vogel

Einen Segensweg für Paare, Verliebte und Menschen in jeglicher Beziehung bietet die Pfarrgemeinde Hörlkofen an diesem Wochenende an.

Hörlkofen – Die Pfarrgemeinde Hörlkofen bietet am Wochenende, 12./13. Februar, jeweils von 13 bis 17 Uhr einen Segensweg zum Valentinstag in der Ortskirche St. Bartholomäus an.

„Paare, Verliebte und Menschen in jeglicher Beziehung sind herzlich eingeladen, zu zweit einen Beziehungsparcours an verschiedenen Stationen in der Kirche zu entdecken, mit unterschiedlichen Impulsen, Gedanken und Aktionen über ihre Paarbeziehung nachzudenken und sich Segen und Kraft für ihren gemeinsamen weiteren Weg zuzusprechen“, heißt es in der verheißungsvollen Einladung.

Die charmante Idee wurde von den beiden Wortgottesdienstleiterinnen Maria Gaigl und Elisabeth Altmann sowie Pastoralreferentin Franziska Marschall konzipiert. Man wolle mit dieser Aktion „in einer sehr schwierigen Zeit“ einfach mal etwas anderes anbieten, erklärt Gaigl mit Blick auf die aktuelle Krise in der katholischen Kirche. Und Altmann ergänzt: „Kirche ist nicht die Amtskirche. Wir alle sind Kirche.“

Der Segensweg im Gotteshaus richte sich an alle, die sich angesprochen fühlen. Er sei konfessionsunabhängig und verstehe sich als überregionales Angebot. „Jedes Paar kann den Weg für sich gehen“, erläutert Gaigl. Der Aufbau ermögliche Zweisamkeit und spreche zudem verschiedene Sinne an. „Die Paare können sich segnen lassen oder sich selber einen Segen geben.“

Zudem seien Ansprechpartnerinnen vor Ort. „Es sind alle herzlich eingeladen, egal woher sie kommen. Wir freuen uns“, betont die Wortgottesdienstleiterin und rät allen Interessierten: „Nehmen Sie sich Zeit und bereiten Sie sich dieses Jahr als Paar ein etwas anderes, aber ganz besonderes Geschenk.“

