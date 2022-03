In Hörlkofen entsteht Wohnraum auf 40 000 Quadratmetern

Auf dieser Ackerfläche soll das Baugebiet Hörlkofen Nord VI entstehen. Ein „Mix“ aus verschiedenen Bauformen ist vorgesehen, so Bürgermeister Thomas Gneißl. © Vroni Vogel

Am Ortsrand von Hörlkofen entsteht auf rund 40 000 Quadratmetern ein großes Baugebiet. Geplant ist ein Wohnmix aus Einzelhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern und Geschosswohnungsbauten.

Hörlkofen – Auf rund 40 000 Quadratmetern Fläche soll am nördlichen Ortsrand von Hörlkofen ein neues Wohngebiet entstehen. Der erste Vorentwurf der Planungsgruppe Strasser wurde im Gemeinderat vorgestellt und kam grundsätzlich gut an.

Die Fläche soll mit einem Mix aus Einzelhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern und Geschosswohnungsbauten gestaltet werden. Verkehrlich erschließen will man die Siedlung mit einem Kreisel an der Staatsstraße sowie einer Straße am nördlichen Rand des Baugebiets. Diese soll in Richtung des Feinmechanikbetriebs Gewo weitergeführt werden, um von der Staatsstraße St 2331 aus auch das geplante zweite Parkhaus der an „Hörlkofen Nord VI“ angrenzenden Firma anzubinden.

Entlang der bestehenden Siedlung soll ein breiter Grünstreifen verlaufen, ausgestattet mit einem Mulden- und Grabensystem zur Entwässerung. Vorgesehen ist außerdem, die Bebauung in Richtung Ahornstraße in der Höhe abzustufen, um sie an die bestehenden Häuser anzugleichen. In Richtung Norden will man höhere Bebauung vorsehen.

Die Mehrfamilienhäuser sollen mit Tiefgaragen versehen werden, um ausreichend Parkplätze zu erhalten. Es soll aber auch möglich sein, entlang der Siedlungsstraßen zu parken und Garagen in die Gebäudegestaltung zu integrieren. Die Erschließung des Baugebiets wird über ein lockeres Wegesystem erfolgen.

Josef Stimmer (CSU) fragte zu den Besitzverhältnissen, wie das Baugebiet aufgeteilt werde. Die Gemeinde und der private Grundstückeigentümer würden jeweils ungefähr die Hälfte erhalten, erwiderte Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG).

Der Vorentwurf sieht neben rund 50 anderen Wohnformen sieben Einzelhäuser vor. Über diese Anzahl gab es unterschiedliche Meinungen in der Diskussion. Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann (SPD) plädierte angesichts des raren Baugrunds dafür, weniger Einzelhäuser zu planen. In dieselbe Richtung argumentierte Johannes Sachteleben (Grüne), der den Ökologieaspekt einbrachte: Die Energiebilanz eines Einzelhauses sei im Vergleich zu anderen Wohnformen „viel schlechter“. Anton Erl (CSU) hingegen war für die Beibehaltung der Planung.

Franz Mayr (ÜPWG) meinte, dass man sich grundsätzlich zu den Gebäudehöhen im Baugebiet noch Gedanken machen müsse, was „verträglich“ für diesen Bereich sei. Auch die Freiflächengestaltung war Thema. Dieckmann fragte, ob auf dem Grünstreifen ähnlich wie in Hofsingelding auch ein Bolzplatz möglich wäre und meinte mit Blick auf die vielen Reihenhäuser, ob man hier nicht auch noch eine „Fläche für Kinder“ berücksichtigen sollte.

Petra Schletter (Grüne) schlug vor, das Baugebiet mit einer Gemeinschaftsfläche zu bereichern, auf der man sich treffen könne. Für Mayr war genügend Grünfläche vorhanden. Einen „weiteren Dorfplatz“ sah der ÜPWG-Rat als „übertrieben“ an.

Wolfgang Behn (SPD) sagte zur Energienutzung: „Photovoltaikanlagen sollten am besten verpflichtend aufs Dach.“ In einem nächsten Schritt soll der Vorentwurf mit dem Co-Eigentümer besprochen und dann im Bauausschuss überarbeitet werden, bevor er erneut im Gemeinderat behandelt wird.

