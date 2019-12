Am Sonntag gibt‘s in Hörlkofen zum letzten Mal Bücher-Schnäppchen

Am Sonntag, 8. Dezember, können Bücherfreunde im Hörlkofener Pfarrheim auf Schnäppchenjagd gehen. Der Flohmarkt findet zum letzten Mal statt.

Hörlkofen– Seit 2003 konnten Leseratten einmal im Jahr im Hörlkofener Pfarrheim auf Schnäppchenjagd gehen. An diesem Sonntag geht das zum letzten Mal. Von 10 bis 18 Uhr findet im Rahmen des Hörlkofener Christkindlmarkts der große Bücherflohmarkt statt.

Bisheriger Lagerraum wurde abgerissen, jetzt ist der Platz knapp

„Der bisherige Lagerraum für die übrigen Bücher wurde abgerissen, sodass wir bereits seit dem Sommer die Altbestände direkt im Pfarrheim lagern. Das ist aber dauerhaft nicht möglich, da nun ein ganzer Turm von Bücherkisten in einem Raum steht, der sonst von diversen Gruppen und für Veranstaltungen genutzt wird“, erklärt Helena Gennutt (23) das Ende des Flohmarkts. Neben diesem logistischen Grund nehme der Markt am Verkaufstag, aber auch für Planung, Vorbereitung und Aufräumen sehr viel Zeit in Anspruch.

Das Flohmarkt-Team spendet den Erlös an drei Organisationen

Ins Leben gerufen hatte den Flohmarkt einst Gertrud Bachmaier, die ihn mit ihrem Team lange organisiert hat. Danach waren Katharina Kressierer und Anna Sigmund verantwortlich, zum dritten Mal machen das nun Studentin Gennutt, ihre Schwester Nathalie (15) und Yasmin Dobra (15). Den Erlös, der heuer zusammenkommt, wollen sie an die Organisationen EinDollarBrille und War Child Deutschland sowie die Tropenwaldstiftung OroVerde spenden.

Was sie mit den Büchern machen, die übrig bleiben, wissen die Mädels noch nicht. Aber sie hoffen, dass ihr Angebot möglichst stark schrumpft.

vam