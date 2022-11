Premiere des neuen Programms

Das Hörlkofner Brettl sorgte im Sportheim mit launigen Sketchen aus eigener Feder für viele Lacher.

Hörlkofen – „Ein Dorf lacht sich durch die Krise“, dieses Motto des Hörlkofner Brettls wurde am Premierenabend in der Sportgaststätte „Zum Mieze“ prompt erfüllt. Mit den launigen Sketchen aus der Feder von Manfred Köckhuber und den Darbietungen des spielfreudigen Brettl-Teams wurde das Zwerchfell bestens trainiert.

Geschmeidige Gstanzl mit Biss präsentierte Karl Haushofer, der sich auf der Gitarre selbst begleitete, ihm zur Seite der Hörlkofener SV-Vorsitzende Wolfgang Well, der bei einem Lied wacker auf seiner Quetschn mitspielte. „Heid is Brettl-Zeit, heid is Blödl-Zeit!“ sang Haushofer in seinem Eingangslied und warf zugleich einen globalen Blick auf die vielfältigen Krisenherde wie Klimawandel und teure Energiepreise: „Draußen wird’s wärmer, und drinnen bleibt’s kalt.“

Innwendig warm wurde es dem Publikum. Manche gerieten vielleicht sogar ins Schwitzen, als sie vom Ratschkathl-Duo Elly Köckhuber und Angelika Englhart lautstark extra begrüßt wurden – ein Part, der übrigens jeden Abend auf die anwesenden Gäste zugeschnitten und von den beiden Akteurinnen mit temperamentvollem Improvisationstalent immer neu gestaltet wurde.

Mit gluckenhaften Muttergefühlen überschütteten die zwei nicht zu bremsenden Powerfrauen den Rocker Felix Altmann, ein Brettl-Nachwuchstalent und Chef vom neu gegründeten Burschenverein. Der junge Mann rettete sich mit stacheliger Coolness vor den tantenhaften Entzückensbekundungen: „Da kloane Felix, so süß!“

In die Wange gezwickt wurde „der Bub“ dann auch noch, und als Elly Köckhuber ein Taschentuch zückte, um ihm das Gesicht abzuwischen, blieb nur die schnelle Flucht.

Der durchgeknallte Zukunftsforscher Leiserfluss (Manfred Köckhuber), „nicht zu verwechseln mit Karl Lauterbach“, stellte sein gruseliges Konzept „Welt 4.0“ vor, das einen wahrlich das Fürchten lehren konnte.

Außerdem war man dazu eingeladen, ein Gespräch zweier fescher, überaus redseliger Damen (Elly Köckhuber und Maria Gaigl) zu belauschen, um zu erfahren, dass der Recyclinghof das heimliche Kommunikationszentrum der Gemeinde sei, wo man auch „geistigen Müll“ abladen könne und eine Menge erfahre – wie praktisch.

„Das Lachen der Menschen ist ansteckend“, wunderten sich zwei Handy-Junkies (Constantin und Claudia Köckhuber). Sie überlegten, ob sie das Risiko der zwischenmenschlichen Kontaktaufnahme eingehen oder doch besser in „Social Distance“ verharren sollten.

Maria Gaigl als gestresster Engel mit beruflichen Nachwuchssorgen und Uwe Haupt als Franz Josef Strauß, der kurzzeitig seine Wolke verließ und flugs vom Grünen-Politiker Toni Hofreiter Besitz ergriff, um ihn über Waffensysteme zu belehren, sorgten für ein höllisches Himmelsvergnügen.

Freilich durfte das erhellende Dorfgeplauder der arg gestressten Hörlkofener Bauwerke nicht fehlen, die sich besorgt fragten, ob selbst Gebäude in die Depression rutschen können. Trotz allem das Lachen nicht zu verlernen, das konnte man an diesem Abend getrost ausprobieren. Die weiteren Aufführungen des Hörlkofner Brettls am Wochenende sind ausverkauft.

Vroni Vogel