Drei Jahre nach Kirchenbrand: Zur Altarweihe kommt Kardinal Marx

Der Sonntag, 14. Juli, ist ein wichtiger Tag für die Pfarrei St. Peter Wörth. Mit der Altarweihe wird die Renovierung nach dem Kirchenbrand 2016 abgeschlossen.

Wörth - Für die Wörther Kirche St. Peter und die Kirchengemeinde ist nach dem Brand am Ostersonntag 2016 ein hoffnungsfroher Neubeginn eingeleitet worden. Am Sonntag, 14. Juli, findet nach der rund dreijährigen Renovierung ein glanzvolles Kirchenfest statt. Zur Altarweihe kommt der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx. Er wird um 9.30 Uhr vor dem Wörther Gemeindehaus beim Dorfladen erwartet, um sich ins Goldene Buch der Kommune einzutragen.

St. Peter Wörth: Festgottesdienst mit Altarweihe

Um 10 Uhr findet der Festgottesdienst mit Altarweihe statt. Die Messe gestalten neben Kardinal Marx Dekan Michael Bayer, Pfarrverbandsleiter Pater Slawo und der ehemalige Wörther Pfarrer Angelo Kangosa.

Anschließend findet um 12 Uhr ein Kirchenzug mit Bläsern statt, danach wird das Pfarrfest im und ums Pfarrheim gefeiert. Es gibt Mittagstisch, Kaffee und Kuchen, eine Hüpfburg, Bauernhofeis und Kinderschminken. Der Erlös des Pfarrfestes kommt der Kirche St. Peter zugute.

Am Nachmittag werden jeweils um 14, 15 und 16 Uhr Kirchenführungen für Erwachsene angeboten, eine Führung um 14.30 Uhr richtet sich speziell an Kinder. Musiker Robert Grüner gibt zum Abschluss um 17 Uhr ein Konzert auf der neuen Heiß-Orgel in St. Peter. Außerdem wird bei dieser Gelegenheit der neue Kirchenführer verkauft.

St. Peter Wörth: Neuer Altar aus Adneter Marmor

Mit der Neugestaltung der liturgischen Orte durch den Bildhauer Matthäus Rutkowski aus Altenmarkt an der Alz wurde die Restaurierung des Gotteshauses abgeschlossen. Laut einer Pressemitteilung des Erzbischöflichen Ordinariats München ist der neue Altar wie der an der Chorstufe platzierte historische Taufstein aus Adneter Marmor gearbeitet. Die Pfarrkirche St. Peter selbst wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Plänen des Erdinger Architekten Johann Baptist Lethner anstelle eines mittelalterlichen Vorgängerbaus errichtet.

St. Peter Wörth: Sanierung für 2,6 Millionen Euro

Die Sanierung des Brandschadens hat rund 2,6 Millionen Euro gekostet, die von der Versicherung übernommen werden. Für weitere Sanierungsmaßnahmen im Innen- und Außenbereich und die Neugestaltung der liturgischen Orte wurden etwa 1,4 Millionen Euro investiert.

+ Ein Bild der Zerstörung bot sich den Einsatzkräften an Ostern 2016. Jetzt ist die Renovierung abgeschlossen, am Sonntag findet die Altarweihe statt. © Thomas Gaulke - FIRE Foto / Thomas Gaulke

Etwa 95 Prozent davon trägt das Erzbischöfliche Ordinariat, den Rest die Pfarrei St. Peter. Bereits seit Mai vergangenen Jahres konnten wieder Gottesdienste in der Kirche stattfinden. Dabei wurde die Eucharistie je nach Stand der Restaurierungsarbeiten auf dem ebenfalls beschädigten und notdürftig in Stand gesetzten alten Volksaltar, dem Hochaltar oder einem Seitenaltar gefeiert.

Reliquien: Heiliger Benno von Meißen und Seliger Otto von Freising

Der Altar, an dem die Gläubigen die Gemeinschaft mit Christus feiern, ist der Mittelpunkt des katholischen Kirchenraums. Er enthält Reliquien von Heiligen oder Seligen; in St. Peter werden dies Reliquien des Heiligen Benno von Meißen und des Seligen Otto von Freising sein. Bei der Weihe des Altares, die Bischöfen vorbehalten ist, wird er mit Weihwasser besprengt und mit Chrisam gesalbt. Anschließend wird Weihrauch auf dem Altar verbrannt und die Altarkerzen werden feierlich entzündet, bevor der Bischof das Weihegebet spricht. Erst danach darf auf dem Altar Eucharistie gefeiert werden.

vam

Was war passiert?

Ein Brand am Abend von Ostersonntag hat in der Kirche von Wörth große Schäden angerichtet.

