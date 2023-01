St. Peter in Wörth: lieber nachhaltig als konventionell

Hier entsteht der Neubau des Kindergartens St. Peter Wörth. Im Hintergrund zu sehen sind die Container, die derzeit als Übergangslösung dienen. © Vroni Macht

Der Neubau des Kindergartens in Wörth schreitet voran. Die Gemeinde folgt Richtlinien des Ordinariats. Eine Naturkita in Hofsingelding ist zudem geplant.

Wörth – Die Gemeinde Wörth folgt beim Neubau der katholischen Kindertagesstätte St. Peter zu möglichen Einsparpotenzialen den Vorschlägen des Fachbüros Thost, das für die Projektsteuerung zuständig ist, und bleibt damit konsequent bei den hohen Standards zur nachhaltigen Bauweise.

Das Büro hat darauf hingewiesen, dass das Erzbischöfliche Ordinariat München mit seiner Nachhaltigkeitsrichtlinie eine Grundlage für nachhaltiges Bauen entwickelt und aufgestellt habe. Diese Richtlinie werde von der Gemeinde als entscheidender Mitfinanzierer mitgetragen und unterstützt, sodass man der Empfehlung des Büros folgend nur eine größere Einsparung vornehmen will: Lediglich für die Dämmung bei den Estricharbeiten wurde eine konventionelle Styrodur-Dämmung empfohlen, mit einer Ersparnis von rund 17 000 Euro netto. Der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag. Auch Kirchenpfleger Stephan Schletter trage als Bauherrnvertreter diese Einsparung mit.

Das begrünte Dach bleibt bestehen. „Wir haben entschieden, dass wir da mitgehen“, sagte Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG). Die Grünen-Räte Monika Wenger und Johannes Sachteleben begrüßten diese Einstellung und verwiesen auf den damit verbundenen Artenschutz sowie die ökologischen Vorteile. Auch die nachhaltige Dämmung der Holzfassade wird nicht angetastet: „Eine konventionelle Dämmung wäre aus bauökologischer Sicht kontraproduktiv“, so die Einschätzung des Ingenieurbüros.

Bereits im Mai 2021 hatte der Gemeinderat die Freigabe für eine größer dimensionierte PV-Anlage mit Kosten von 45 000 Euro erteilt. Im Gremium war man sich einig, nicht an der Größe dieser Anlage sparen zu wollen.

Der Kindergartenneubau wurde bisher ohne zu erwartende Kostensteigerungen insgesamt mit rund 9,5 Millionen Euro veranschlagt, wobei die Gemeinde davon rund sieben Millionen Euro zu finanzieren hat. Außerdem bemüht man sich um Fördermittel und kalkuliert mit Zuwendungen von rund zwei Millionen Euro, sodass die gemeindlichen Kosten voraussichtlich bei rund fünf Millionen Euro liegen dürften, falls der Rahmen so gehalten werden kann.

Wie berichtet, finanziert die Kommune die zwei zusätzlichen Gruppen der kirchlichen Betreuungseinrichtung alleine, die auf Initiative der Gemeinde wegen des großen Bedarfs von vier auf sechs Gruppen aufgestockt wurde. Für die übrige Finanzierung gilt die übliche Kostenaufteilung von zwei Dritteln für die Gemeinde und einem Drittel für die Kirche.

Im Betreuungsbereich ist die Gemeinde Wörth zudem dran, einen Waldkindergarten in Hofsingelding zu schaffen, der seine Bleibe in einem Bauwagen erhalten soll. Ein konstruktives Gespräch mit den Grundstückseigentümern sei bereits erfolgt. „Und wir haben schon einen Träger, das ist in trockenen Tüchern“, sagte Kinderhausreferent Anton Erl (CSU) dazu. Die Trägerschaft soll die gemeinnützige GmbH Kinderland Plus mit Sitz in Poing übernehmen, die im Landkreis mehrere Kitas betreibt, darunter auch Naturkindergärten in Erding, Schröding und Moosinning sowie eine Naturgruppe in Neufinsing. Der Wörther Gemeinderat trägt das Projekt Waldkindergarten einstimmig mit.

VON VRONI VOGEL

