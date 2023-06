Ausflugsziel Gnadenhof Kirchötting

Von: Veronika Vogel

Freiheit für 100 Tiere bietet der Kirchöttinger Gnadenhof. Mit Spendenhilfe werden Besucherwege und Spielgeräte angelegt. Den Schneider Hof betreibt Lukas Becker (r.) mit seiner Frau Vroni (l.), hier mit den Töchtern Ylvie und Lotta. Ehrenamtlich hilft Tanja Willenbacher (2. v. l.) mit. © vroni Vogel

Auf dem Gnadenhof in Kirchötting dürfen Besucher die 100 tierischen Bewohner kennen lernen. Nun werden Wege und Spielgeräte angelegt.

Kirchötting – „Dieses Jahr ist ein Arbeitsjahr“, berichtet Lukas Becker vom Schneider Hof in Kirchötting. Auf dem Gnadenhof haben rund 100 Tiere eine idyllische Bleibe mit viel Auslauf gefunden, darunter Pferde, Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Geflügel. Jetzt soll der Hof zum Ziel für Ausflügler und entsprechend hergerichtet werden.

In einer groß angelegten Pflasteraktion sollen Wege für Besucher angelegt werden und weitere Spielgeräte für den Kinderspielplatz angeschafft werden. „Die Gänse und Enten bekommen einen neuen Teich“, erzählt Becker weiter.

Das alles wäre ohne Spenden nicht zu bewerkstelligen. Ein Dankeschön richtet der Hausherr deshalb an die Hörlkofener Firma Papier Karl und die Willenbacher Arbeitsbühnen für ihre Finanzspritzen sowie an den Verein „Helferschwein e.V.“, der 2000 Euro gespendet hat.

Seit neun Jahren betreibt Lukas Becker mit seiner Ehefrau Vroni den Schneider Hof, der inzwischen in einem Verein organisiert ist. „Wenn du rausgehst und beobachtest die Viecherl und siehst, dass es ihnen gut geht, das ist der schönste Lohn für die Arbeit“, meint der Tierfreund, der fast seine ganze Freizeit in das Projekt investiert und beruflich als Förderlehrer an der Wörther Schule arbeitet. „Es ist viel Arbeit, aber es macht Spaß, weil man was bewegen kann.“ Sehr froh ist er um die ehrenamtlichen Helfer Tanja Willenbacher und Tim Hauptmann.

Bis auf den Christbaumverkauf werde es heuer keine größeren Veranstaltungen geben, weil man mit den Arbeiten beschäftigt sein wird. Aber für nächstes Jahr sei wieder ein Sommerfest geplant, kündigt Becker an.

Einmal im Monat, immer an einem Sonntag von 15 bis 17 Uhr, gibt es einen Besuchertag am Schneider Hof. Hier können Paten und Interessierte den Hof besuchen und die Tiere kennen lernen und streicheln.

Infos: www.schneiderhof-kirchoetting.de.