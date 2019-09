Kirchötting und Teufstetten: Baurecht als Einzelfallentscheidung

Wie kann man Baurecht für Einheimische in den Ortsteilen Kirchötting und Teufstetten schaffen, ohne Spekulationsobjekten den Weg zu ebnen? Das war eine Kernfrage im Wörther Gemeinderat.

Kirchötting/Teufstetten – In Kirchötting hatte die Gemeinde eine schriftliche Umfrage durchgeführt, inwieweit Grundstückseigentümer weitere bauliche Entwicklung wünschten, und mit einer großen Nachfrage gerechnet. Man sei vom geringen Bauinteresse überrascht gewesen, informierte Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) zum Ergebnis.

Sechs Eigentümer haben kein Interesse an einer baulichen Entwicklung

Nur zwei Eigentümer hätten Interesse an einer sofortigen baulichen Entwicklung innerhalb der nächsten fünf Jahre bekundet, wobei für die beiden konkreten Bauvorhaben derzeit Anträge auf Vorbescheid beim Landratsamt zur Genehmigung lägen. Ein Eigentümer hat zu einem späteren Zeitpunkt, in fünf bis zehn Jahren, Interesse bekundet und zwei in frühestens zehn Jahren. Sechs Eigentümer haben kein Interesse an einer baulichen Entwicklung.

Gneißl fragte in die Runde, wie man nun weiter verfahren solle und ob der Erlass einer Innenbereichssatzung derzeit überhaupt sinnvoll sei. Aufgrund der geringen Resonanz war man im Gremium der Meinung, „Einzelfallbewertungen“, wie es Sepp Brummer (ÜPWG) formulierte, vorzunehmen. Einheimische solle man bei ihren Bauvorhaben aktiv unterstützen, damit beispielsweise deren Kinder sich am Ort ansiedeln können.

Im Grunde geht es um Lückenschließungen für Einheimische

Diesen Weg unterstützte auch die Kirchöttinger Gemeinderätin Else Wirth (ÜPWG). Man sollte jetzt keine Satzung machen. Im Grunde handle es sich um Lückenschließungen für Einheimische, was „überschaubar“ sei. Letztlich entschied der Gemeinderat, das Satzungsthema in Kirchötting vorläufig nicht weiterzuverfolgen. Statt einer geplanten Anliegerversammlung im nächsten Schritt will die Gemeinde den Kirchöttingern im Rathaus die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch anbieten, um mit Bürgermeister Gneißl und dem Bauamt individuelle Bauanliegen zu klären.

Teufstette: Anwohner wünschen sich Außenbereichssatzung

In Teufstetten sei der Wunsch nach einer Außenbereichssatzung von den Anwohnern per Unterschriftenliste formuliert worden, informierte Gneißl. Man habe hier ein ähnlich gelagertes Thema wie in Kirchötting. Vor allem für die jungen Ortsansässigen soll das Bauen ermöglicht werden – ein Wunsch, der „absolut nachvollziehbar“ sei, so der Gemeindechef.

Aber auch hier stelle sich die Frage nach dem Instrumentarium. Mit Außenbereichssatzung oder Bauleitplanung würde man eine Ansiedelung ermöglichen, die über dieses Ansinnen hinausgehe. Dann könnten auch Spekulationsobjekte oder Mietshäuser entstehen. „Das verändert dann Teufstetten schon.“

Schriftliche Abfrage auch in Teufstetten

Gneißl schlug vor, wie in Kirchötting eine schriftliche Abfrage zu starten und das „transparent nach außen“ zu geben. Wie könnte eine Satzung aussehen, die für Teufstetten passt? Die Unterschriftenliste und der Wunsch nach einer Außenbereichssatzung zeigten, dass Bedarf vorhanden sei.

Martin Niedermaier (SPD) fragte, warum man gewünschte Bauvorhaben nicht einfach auch als Einzelfall behandeln könne, mit der Maßgabe, den Teufstettenern zu helfen.

„Mit Einzelfallgenehmigung kann’s schneller gehen“, meinte Anton Erl (CSU). Auch Gneißl sah in einer Satzung einen „relativ zähen Prozess“. Die Bedarfsabfrage wurde als guter Schritt gesehen, um dem Teufstettener Anliegen zu entsprechen.

Vroni Vogel