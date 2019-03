Spatenstich für ein mutiges Projekt

Mit dem symbolischen Spatenstich ist in Wörth der Startschuss für den kommunalen Geschosswohnungsbau gefallen. An der Breitöttinger Straße entstehen günstige Apartments bis hin zu Vier-Zimmer-Wohnungen.

Wörth– Ein Spatenstich mit Symbolkraft: Am Freitagmittag wurde ein erstes sichtbares Zeichen für den kommunalen Geschosswohnungsbau in Wörth an der Breitöttinger Straße gesetzt. Mit der Bauinitiative hat Wörth eine Vorreiterrolle übernommen, um über das kommunale Wohnraumförderprogramm der Regierung von Oberbayern Wohnungen zu moderaten Preisen zu schaffen.

Baudirektorin Doris Schmid-Hammer von der Regierung von Oberbayern lobte beim Ortstermin den Mut der Gemeinde. Wörth sei eine der ersten Kommunen, die sich getraut hätten, diesen Weg zu gehen. Inzwischen gebe es einen Run auf das Programm. Das Problem des bezahlbaren Wohnens sei auf dem Land angekommen. 2015 sei das Förderprogramm aufgelegt worden. Wie Schmid-Hammer ausführte, gewähre die Regierung der Gemeinde Wörth einen Zuschuss von 1,8 Millionen und ein Darlehen von 2,8 Millionen.

Das Büro Hoe-Architects aus München ist mit der Planung betraut. Wie Architekt Jürgen Hermann erläuterte, errichte man zwei Baukörper, die sich um einen gemeinsamen Innenhof gruppieren. Zehn barrierefreie Wohnungen unterschiedlichen Zuschnitts – von Apartments mit eineinhalb Zimmern bis hin zu Vier-Zimmer-Wohnungen – sollen geschaffen werden. Es entstehe ein „kleines und lebendiges Wohnquartier“. Der Innenhof solle als Treffpunkt zur Kommunikation der Bewohner dienen.

13 Stellplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten sollen in einer Tiefgarage untergebracht und acht weitere Parkplätze oberirdisch gebaut werden. Hermann wünschte einen erfolgreichen, sicheren und unfallfreien Bauverlauf und bezeichnete die Gemeinde als einen „engagierten und äußerst motivierten Bauherrn“.

Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl nannte den Spatenstich-Termin einen „richtungsweisenden Tag“, begrüßte mit Vertretern der Verwaltung, der Gemeinde, der Regierung, der Architekten, Fachplaner und Firmen alle Gäste und dankte für die „professionelle Begleitung“. Man habe mit dem Geschosswohnungsbau das Ziel verfolgt, „sich selber auf den Weg zu machen“, so der Gemeindechef, „weil die ganze Region nach Wohnraum schreit“.

Das entstehende „Vorzeige-Objekt“ sei erst der Anfang, kündigte Gneißl an. Er geht davon aus, „dass weitere Projekte an geeigneter Stelle folgen werden“. Man werde sich auch der Diskussion um den zunehmenden Flächenfraß stellen. Gneißl wies auf den „sehr guten energetischen Standard“ des Bauprojekts hin. Bei der Wohnbelegung sollen versch,iedene Bevölkerungs- und Altersgruppen berücksichtigt werden.

Vroni Vogel