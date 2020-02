SPD/Parteifreie wollen Wörth für alle lebenswert machen

„Wir für Wörth“ – mit diesem Slogan zieht die Gruppierung SPD/Parteifreie in den Wahlkampf. Im gut besuchten Klösterl stellte das Kandidatenteam zentrale Inhalte vor.

Wörth– „Bildung liegt mir sehr am Herzen“, sagte die SPD-Ortsvorsitzende und Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann. Deshalb habe sie das pädagogische Raumkonzept „Lernlandschaften“ in den Landkreis gebracht. Auch mit der Gemeinde habe man sich diesbezüglich auf den Weg gemacht. Wichtig seien ein eigener Bereich für die offene Ganztagsschule und weitere schulische, zukunftsfähige Betreuungsangebote. Dieckmann sprach zudem den Bau eines dritten Kinderhauses als Zukunftsprojekt an, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.

„Die Integration in der Gemeinde ist gelungen“, stellte sie zur Flüchtlingsarbeit fest. Als Sozialpädagogin koordiniert sie den Hörlkofener Helferkreis und bringt ihr Fachwissen ein. Dieckmann tritt auch für die Schaffung eines Inklusionsbeirates ein, um Barrierefreiheit und weitere Hilfsangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen zu schaffen. Der Beirat soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde einen Maßnahmenkatalog erarbeiten. Außerdem macht sich die SPD-Frau für ein nachhaltiges Mobilitätskonzept stark. Es gelte den Individualverkehr zu reduzieren, beispielsweise durch Carsharing, lokale Mitfahr-Apps und Mitfahrbankerl an den Bahnhöfen.

Die Forderung nach einem durchgehenden zweigleisigen Ausbau der S2 ab Markt Schwaben Richtung Erding mit der Möglichkeit, Langzüge zur Taktverdichtung einzusetzen, stellte der langjährige SPD-Gemeinderat Wolfgang Behn vor. Er gehört dem Gremium seit 30 Jahren an. Außerdem soll der MVV-Bereich auf die Bahnstrecke bis Dorfen ausgeweitet werden. Für die Buslinie 445 wollen SPD/Parteifreie eine Taktverdichtung erreichen.

Thomas Altmann, seit 24 Jahren im Gemeinderat, sieht eine nachhaltige Gemeindeentwicklung als entscheidend an. Bis 2035 soll die Kommune klimaneutral sein. Altmann schlug vor gemeinsam mit anderen Gemeinden einen Energieberater einzustellen. Neben Anreizen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes stehe man auch bei einer weiteren Biotopvernetzung vor Herausforderungen. Die Umgestaltung gemeindlicher Flächen ist für Altmann ein wichtiger Baustein.

Bauingenieur Alexander Kressierer (49) ging auf zeitgemäße Wohnkonzepte ein und sah in der Nachverdichtung eine praktikable Möglichkeit, weiteren Wohnraum bereitzustellen. Breitbandausbau, die Vermarktung regionaler Produkte und die Umsetzung des Fair-Trade-Gedankens waren weitere Themenschwerpunkte.

Anna Altmann (21) verwies auf die aktive Jugendfeuerwehr mit rund 40 Mitgliedern und meinte, dass angesichts der Platzproblematik ein Gesamtkonzept zum Feuerwehrhaus mit benachbartem Recyclinghof erarbeitet werden soll. Auch die Jugendarbeit der Wörther Wasserwacht sei zu unterstützen.

Der 18-jährige Abiturient Tobias Hupfer, als Feuerwehrler, Mitglied im Bündnis „Bunt statt Braun“ und als Anbieter im Wörther Ferienprogramm aktiv, umriss die Jugendarbeit in den Vereinen, im Hörlkofener Jugendtreff und auch die jährliche Versammlung für Jungbürger als Kernthema. Das Ziel: eine jugendgerechte Kommune. Weitere Themen waren die Stärkung der dörflichen Infrastruktur, die Idee eines Mehrgenerationenhauses, Betreutes Wohnen für Senioren und die Beschäftigung einer Gemeindeschwester.

Kabarettistin Josefine Gartner plädierte in ihrem Gastauftritt für Toleranz, Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und Demokratie.

Am Faschingsdienstag, 25. Februar, laden SPD/Parteifreie ab 9 Uhr zum Krapfenfrühstück ins Wörther Dorfcafé ein. Thematisch geht es dann um neue Wohnkonzepte.

Vroni Vogel