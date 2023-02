Franz Huber verstorben: Mit Leib und Seele im Verein

Das charakteristische Lachen ist über all die Jahre geblieben – und genau so wird man ihn in Erinnerung behalten: Franz Huber 1984 vor dem von ihm gestifteten Fahnenschrank, rechts daneben 40 Jahre später. © Repro: Clarissa Höschel

Der Krieger- und Soldatenverein Wörth trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied Franz Huber.

Wörth – Mehr als 40 Jahre lang gehörte er dem Wörther Krieger- und Soldatenverein an – als Fahnenjunker, als Auktionator, als 2. Vorsitzender. Doch Franz Huber, der jetzt im Alter von 85 Jahren verstorben ist, hat viel mehr hinterlassen als seine Unterschriften auf den Vereinsdokumenten. Mit ihm fehlt eine große Portion Menschlichkeit und Herzenswärme. Und es fehlt sein charakteristisches Lachen, dem sich niemand entziehen konnte.

43 Jahre war Franz Huber alt, als er dem Verein 1980 beitrat und sich bald darauf an dessen Heiligtum heranwagte: Die Fahne, für die er als Fahnenjunker ab 1982 verantwortlich zeichnete. Als 1984 eine neue Fahne angeschafft wurde, ging die Liebe des Fahnenjunkers so weit, dass er eigens einen Schrank anfertigen ließ, in dem das kostbare Stück nebst allen Ehrenbändern bis heute einen gebührenden Platz findet.

Sein ausgeprägter Sinn für Geselligkeit und gute Laune kam den Vereinskameraden nicht nur bei den monatlichen Stammtischen und den Vereinsausflügen zugute, sondern seit 1985 auch bei den sehr beliebten Weihnachtsfeiern, bei denen Franz Huber fortan als Auktionator fungierte und mit Witz und Humor die gespendeten Kostbarkeiten zu Höchstpreisen an Mann und Frau brachte. Oft genug widmete er sich dieser Aufgabe mit solcher Hingabe, dass er beim Umtrunk danach nur noch flüstern konnte.

1992 übernahm er auch das Amt des 2. Vorsitzenden und avancierte spätestens jetzt zu einer tragenden Säule des Vereins. Er fehlte bei keiner Veranstaltung, bei keinem Stammtisch und bei keinem Vereinsausflug, war fleißiger Sammler bei den jährlichen Kriegersammlungen, maßgeblich an den Vorbereitungen mehrerer Gründungsfeste beteiligt und führte akribisch Buch über Geburtstage sowie Jahrestage, hatte alle Jubiläen im Blick und wusste genau, wer wann wie lange Mitglied war und wem die Ehrenmitgliedschaft gebührte.

Allenthalben gern gesehen und beliebt, beschränkte sich seine gut gelaunte Hilfsbereitschaft nicht auf die Vereinsaktivitäten. Wer immer seine Hilfe benötigte, konnte auf ihn zählen. Als er nach der Jahrtausendwende in den wohlverdienten Ruhestand ging, hatte er noch mehr Zeit für seinen Verein, für Freunde und Geselligkeit, für Ausflüge und Reisen mit seiner Frau Rosa.

Von der geliebten Fahne trennte er sich erst kurz vor seinem 75. Geburtstag, seinen Posten als 2. Vorsitzender gab er 2017 ab, als er im 80. Lebensjahr zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Noch im selben Jahr wurde sein Engagement im Verein mit der Bürgermedaille in Silber gewürdigt.

Seinen 85. Geburtstag feierte er voriges Jahr in fast gewohnter Frische. Übliche Alterswehwehchen bremsten seine gute Laune in keiner Weise, sein jugendliches Lachen schien zeitlos. Nun war Franz Huber ein schneller Abschied vergönnt. Seine Lebenszeit war abgelaufen, als er sich gerade von einer Knieoperation erholt hatte. Am Vorabend seines Ablebens stießen die Kameraden beim Stammtisch noch auf ihn an, auf dass er bald gesund würde. Nur vier Tage später trugen sie ihn erschüttert, aber mit allen Ehren eines hochverdienten Mitglieds zu Grabe.

CLARISSA HÖSCHEL