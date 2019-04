Exhibitionist in S-Bahn verhaftet

Die Polizei hat einen Serien-Exhibitonisten festgenommen, der zwischen 21. Januar und 8. April wiederholt aufgetreten ist.

St. Koloman – Fünf Anzeigen aus dem MVV-Gebiet liegen gegen den 36-Jährigen vor, der im nördlichen Landkreis Erding lebt. Drei Delikte beging er im Raum Erding.

Michaela Grob vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, dass sich die Kripo Erding mit Zivilfahndern der Polizeiinspektion Erding an die Fersen des Sittenstrolchs geheftet habe. Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen konnte der 36-Jährige bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen in der S-Bahn identifiziert werden. Am Montag gelang seine Festnahme auf Höhe der Haltestelle St. Koloman in einer S2 nach München. Der Täter ist geständig. Weitere Opfer sollen sich an die Polizei wenden. ham