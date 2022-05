Kritik am Umgang mit dem Kreisjugendring

Bei der Versammlung der CSU Wörth kam Kritik am Umgang mit dem Kreisjugendring auf. Landrat Bayerstorfer kündigte ein Treffen an.

Hörlkofen – Das Brennpunktthema Kreisjugendring (KJR) war in der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Wörth in der Hörlkofener Sportgaststätte bestimmend. CSU-Mitglied Christopher Claar, der sich im KJR als Delegierter für die Pfadfinder und Kassenprüfer engagiert, fragte CSU-Kreisvorsitzenden und Landrat Martin Bayerstorfer, wie es mit dem KJR weitergehe und stellte sich entschieden hinter die Organisation sowie Geschäftsführer Reinhold Egger.

„Es wurde kein Geld unterschlagen, und es hat sich niemand bereichert“, betonte Claar, der von „Fehlbuchungen“ sprach. Landrat Bayerstorfer blieb dabei, dass Gelder „zweckwidrig“ verwendet worden seien. Wie bereits berichtet, sind der KJR Erding und Geschäftsführer Egger entlastet worden. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat ihre Ermittlungen wegen der Zweckentfremdung öffentlicher Gelder eingestellt und sieht kein strafbares Verhalten. „Wir wollen, dass es gut weitergeht“, blickte der Pfadfinderdelegierte nach vorn und wünschte sich, „dass der Kreisjugendring wieder finanziell ordentlich ausgestattet wird“, wozu der Landkreis gesetzlich verpflichtet sei.

Bayerstorfer erwiderte zur Finanzfrage, dass kürzlich 40 000 Euro an die KJR-Geschäftsstelle geflossen seien. Claar merkte kritisch an, dass während der Pandemie nur die Landkreise Erding und Starnberg Kürzungen vorgenommen hätten. Alle anderen hätten die Finanzmittel entweder beibehalten oder sogar erhöht, „um die Jugendarbeit nicht einschlafen zu lassen“. Der Landrat wies in diesem Zusammenhang auf die grundsätzliche Haushaltsperre im Jahr 2021 hin, die nicht alleine den KJR, sondern „die Reduzierung aller freiwilligen Leistungen“ und auch das Landratsamt betroffen habe.

Der bisher nicht unterschriebene Grundlagenvertrag kam ebenfalls zur Sprache, zu dem es zwei Entwürfe gibt. Bayerstorfer beharrte auf dem Entwurf des Landratsamts, der immer noch beim Bayerischen Jugendring (BJR) liege. Claar informierte zu diesem Punkt aus einer aktuellen Informationsversammlung des BJR am Donnerstag. Die Mustersatzung des BJR liege seit Juli 2021 beim Landratsamt. Der Vertragsentwurf der Kreisbehörde sei dem BJR im Februar 2022 zugegangen und aus dessen Sicht „nicht annehmbar“, weil er für den Erdinger Kreisjugendring nachteilig sei. „Es muss wieder ein Konsens gefunden werden“, unterstrich Claar.

Landrat Bayerstorfer kündigte seinerseits in einem Gespräch mit der Heimatzeitung an, demnächst ein Treffen zum Gedankenaustausch mit den Vereinen und Verbänden als „Nutznießer“ der Zuschussrichtlinien abzuhalten. „Uns geht’s darum, die Jugendhilfe auf eigene Beine zu stellen“, sagte Bayerstorfer und meinte weiter: „Auch der Kreisjugendring wird eingeladen.“ Laut Claar hat der KJR bisher aber noch keine Einladung erhalten.

Der Landrat informierte überdies zur derzeit gängigen Praxis der Maßnahmenbezuschussung. Die Gelder würden mit fachlicher Beratung durch den Kreisjugendring nunmehr vom Landkreis direkt an die Vereine und Verbände ausgeschüttet – und das „ohne Deckelung“, worüber sich Claar freute. Vorher ging ein gedeckeltes Budget direkt an den KJR, der dann die Verteilung vornahm.

Grundsätzlich brauche man mehr Geld für die Vereine und Verbände, unterstrich Bayerstorfer in der CSU-Versammlung. In der Diskussion meinten einige Parteimitglieder, dass sich der KJR, wie andere Organisationen auch, selbst um Gelder bemühen müsse.

