Vorfreude aufs erste Schneider-Hof-Open-Air

Freuen sich auf das erste Open Air auf dem Schneider Hof: Vroni und Lukas Becker, hier mit Lotta (3) und Ilvie (fünf Monate) inmitten der Gnadenhof-Tiere. © Vroni Vogel

Zum ersten Mal findet auf dem Schneider Hof in Kirchötting ein Open Air statt. Liedermacher Christoph Weiherer gastiert dort am Samstag, 27. August.

Kirchötting – Premiere auf dem Schneider Hof in Kirchötting: Am Samstag, 27. August, gastiert dort um 20 Uhr (Einlass: 18 Uhr) der bayerische Liedermacher Christoph Weiherer mit einem für ein Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt, wobei Spenden durchaus erwünscht sind. „Für das Konzert gibt es freie Wiesenflächen und ein paar Strohbüschel als Sitzgelegenheiten. Man sollte also am besten eine Decke oder Sitzpolster mitnehmen“, rät das Veranstalterehepaar Vroni und Lukas Becker.

Sie freuen sich auf regen Besuch und bedanken sich ganz herzlich beim Weiherer, dass er auf ihrem Kirchöttinger Gnadenhof auftritt. Das sei eine große Ehre und ein helfe enorm. Für Getränke ist gesorgt, und es gibt auch einen kleinen Essensstand. Weitere Informationen stehen auf der Homepage des Gnadenhofs auf www.schneiderhof-kirchoetting.de unter der Rubrik „Aktuelles“.

Vroni Vogel