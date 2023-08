Stüberl an Bauhof oder Sportplatz

Von: Veronika Vogel

Mit Masken und Abstand trafen sich die Wörther Maibaumfreunde im Oktober 2020 in Wörth, um mit einigen Monaten Verspätung doch noch ihren Maibaum aufzustellen. 2025 wird wieder mit Stüberl gefeiert - zwei Standorte sind dafür im Gespräch. © Maibaumfreunde

Die Maibaumfreunde Wörth hatten fürs Stüberl 2025 einen neuen Standort gesucht. Grünes Licht gab es jetzt für beide Alternativen.

Wörth – „Das Go für beide Alternativen“, so Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG), erteilte der Gemeinderat einstimmig den Maibaumfreunden Wörth, die für ihr Stüberl einen neuen Standort gesucht haben. Jetzt stehen dem Verein seitens der Gemeinde für die geplanten Maibaumfeierlichkeiten im Jahr 2025 sowohl die Lagerfläche am Bauhof wie auch das Hockeyfeld am Sportplatz zur Verfügung.

Das Bauhofgelände habe hinsichtlich des Geräuschpegels den Vorteil, dass es von Bebauung abgerückt sei. Bauhofleiter Bernhard Streitel hat laut Beschlussvorlage signalisiert, dass der Platznutzung mit Blick auf mögliche Einschränkungen des Bauhofbetriebs nichts entgegenstehe. Allerdings müsse der Stüberl-Bereich zum Betriebshof etwa durch einen Bauzaun abgegrenzt werden.

Durch die Nähe zum Umspannwerk könne die Stromversorgung sehr einfach umgesetzt werden. Auch die Wasserversorgung und Entsorgung des Abwassers seien über den Bauhof unproblematisch herzustellen. Da die Fläche im Eigentum der Pfarrpfründestiftung liegt, wurde eine Erlaubnis von der Kirche eingeholt.

Für die Fläche am Sportplatz sei bereits für 2020 die Zustimmung von Gemeinde, SV Wörth, Hockeyspielern und Kirchenverwaltung St. Peter erteilt worden. Eine erneute Zustimmung sei von den Maibaumfreunden bisher nicht angefragt worden, da derzeit der Bauhofstandort favorisiert werde. Die Gemeinde gab trotzdem auch fürs Hockeyfeld grünes Licht. Die Ver- und Entsorgung sei an diesem Standort ebenfalls unproblematisch zu bewerkstelligen, weil sich die nötige Infrastruktur in unmittelbarer Nähe befinde.