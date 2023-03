Malerin Christine Sulzbacher: Bei ihr gleicht kein Ei dem anderen

Christine Sulzbacher im heimischen Atelier mit einigen der fast 700 Eier, die beim Ostermarkt zu bestaunen sein werden. Darunter ist auch das mit zwei Zentimetern kleinste Ei ihrer Sammlung (links im Bild, die Künstlerin deutet darauf), auf dem tatsächlich ein Vogelpärchen Platz gefunden hat. © Clarissa Höschel

Vom Wellensittich bis zum Strauß: Malerin Christine Sulzbacher (59) zaubert kleine Kunstwerke auf Eier. Am 18. März lädt sie zum Wörther Ostermarkt ein.

Wörth – Pünktlich zum 35. Jahrestag ihrer Premiere als ausstellende Künstlerin veranstaltet die Wörther Malerin Christine Sulzbacher (59) am Samstag, 18. März, von 10 bis 18 Uhr ihren achten Ostermarkt im Wörther Pfarrheim. Die dort ausgestellten Osterdekorationen sind nicht nur liebevoll gestaltete Unikate, sondern zeigen auch einen Querschnitt durch die Phasen ihres künstlerischen Schaffens.

Erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt hat sie eigene Werke am 18. März 1988 in der Ortererschule bei einer Ausstellung für ortsansässige Künstler. „Ich wusste gar nicht, wie mir geschah“, erinnert sich die damals 24-jährige Kinderkrankenschwester schmunzelnd, „deshalb hab’ ich alles eingepackt, was irgendwie zu Ostern passte“. Ihr seinerzeit noch überschaubares Œuvre fand in zwei Kisten Platz: Hühner – ihr Lieblingsmotiv – in allen Variationen, dazu allerlei Küken und natürlich auch Eier. Damals noch ausschließlich Hühnereier, bemalt, beklebt, verkleidet. Ungefähr 30 waren es, alle zum Aufhängen.

Die Wertschätzung ihrer Kunst durch andere motivierte sie zu einer bewussteren Auseinandersetzung mit ihren künstlerischen Ambitionen, die längst ein unverzichtbarer Ausgleich zu ihrem beruflichen Alltag im Krankenhaus geworden war.

Künstler besuchen, wenn sie selbst nicht gerade ausstellen, Künstlermärkte, um sich von anderen inspirieren zu lassen. So geschehen 2003, als Sulzbacher auf einem Markt Band- oder Kurbeleier entdeckte und unbedingt wissen wollte, wie man es anstellt, dass ein bemaltes Band aus einem Ei herausgezogen und wieder hineingekurbelt werden kann. „Natürlich hat mir das die Künstlerin nicht verraten. Dann hab’ ich eben so lange herumexperimentiert, bis es funktioniert hat.“

Nun gibt es einige Gänse- und Schwaneneier, die Details zum Hauptmotiv – etwa die Arche Noah oder ein Hochzeitspaar – auf einem ausziehbaren Band tragen. Dieses zeigt dann in filigraner Detailarbeit all die Tiere, die auf dem Weg zur Arche sind, oder aber die einzelnen Zimmer der zukünftigen Behausung der Brautleute.

Für ihren Ostermarkt 2005 hatte sie die Idee zu modellierten Fantasiefigürchen, die sie mit bemalten Eiern kombinierte. Sie spitzen nun aus oben geöffneten Eiern heraus und machen sich lustig über all diejenigen, die nicht sofort den tieferen Witz in diesen Kreationen erkennen.

Um 2009 setzte Sulzbacher sich mit afrikanischen Motiven auseinander und stellte fest, dass auch diese auf Eiern eine sehr gute Figur machen. 2015 setzte die Künstlerin ihre Eier kurzerhand auf geschmückte Holzstäbe, damit auch Blumentöpfe und -kästen mit österlichen Motiven versehen werden konnten.

Inzwischen arbeitet sie mit Eiern unterschiedlichster Herkunft: Angefangen von den winzigen Eiern des Wellensittichs, die sich besonders für sehr filigrane Arbeiten eignen, gestaltet sie auch Eier von Hasel-, Zwerg- und Haushuhn, Wachtel, Taube, Ente, Gans und Schwan und macht selbst vor den beeindruckenden Produkten großer Laufvögel wie Emu, Nandu oder Strauß (16 Zentimeter lang, mit stattlichen 42 Zentimetern Umfang) nicht Halt. Wo sie die Eier herbekommt? „Das ist tatsächlich nicht so einfach. Inzwischen habe ich aber meine Kontakte“, gibt sie sich betont geheimnisvoll.

Die Pandemie hat zwar den Ausstellungsbetrieb zum Erliegen gebracht, aber auch für Zeit und Muße gesorgt, damit neue Kreationen entstehen konnten. So zum Beispiel, als Weiterentwicklung der Stabeier, mit Filz gestaltete Blumenelfen, deren farbenfrohe Hutkreationen den sehnlich erwarteten Sommer bereits vorwegnehmen.

