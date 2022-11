Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Von: Veronika Macht

Ein 33-jähriger Motorradfahrer aus Wörth wurde bei einem Auffahrunfall verletzt. Seine Maschine und das Auto des Unfallverursachers sind Totalschaden.

Markt Schwaben/Wörth – Gekracht hat es am Montag gegen 10.15 Uhr auf der Ebersberger Straße in Markt Schwaben. Laut Polizeiinspektion Poing fuhr ein 66-jähriger Markt Schwabener mit seinem VW in südliche Richtung. An der Kreuzung zum Graf-Sieghart-Weg warteten ein Motorradfahrer (33) aus Wörth auf seiner Yamaha und vor ihm eine 51-jährige Markt Schwabenerin in ihrem VW verkehrsbedingt.

Der 66-Jährige erkannte sie zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf das Motorrad auf und schob es in den VW der 51-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls rückwärts auf die Motorhaube des Unfallverursachers geschleudert und fiel dann zu Boden. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und mit bislang unbekannten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

An dem Motorrad sowie an dem VW des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden – sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden am VW der 51-Jährigen wird auf ungefähr 2000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Ebersberger Straße rund 30 Minuten lang einseitig gesperrt werden, weshalb es zu starken Verkehrsbehinderungen kam.

