Die Moosrösler treffen jetzt digital

Den neuen Schießstand segnete Diakon Willibald Greinsberger (2. v. l.) im Beisein der Schützenmeister Thomas Mairoth und Gerhard Gaisbauer sowie Bürgermeister Thomas Gneißl (v. r.). © Clarissa Höschel

Der Schützenverein Moosrösl Wörth hat seinen elektronischen Schießstand eingeweiht.

Wörth – Mit einer pandemiebedingten Verspätung von zwei Jahren stellten die Wörther Moosrösl-Schützen ihren neuen Schießstand der Öffentlichkeit vor. Ein umfangreiches Programm zog viele Besucher an.

Die Einrichtung eines elektronischen Schießstands hatten die Moosrösler bereits 2019 beschlossen. Zur Finanzierung nutzte der Verein in Zusammenarbeit mit der VR-Bank Erding ein Crowdfunding, das 10 000 Euro in die Kasse spülte. Mit weiterer Unterstützung von Gemeinde, Landkreis und Bayerischem Sportschützenbund konnten die benötigten 30 000 Euro aufgebracht werden.

Als die Umbauarbeiten 2020 starten konnten, machte die Pandemie ein Vereinsleben und damit auch die notwendigen Gemeinschaftsleistungen unmöglich. Also wurden die Arbeiten coronakonform geplant und nach und nach umgesetzt. Möglich war der Umbau nur durch das große Engagement der Mitglieder, die in zahllosen Arbeitsstunden sowie mit viel Sach- und Fachkenntnis aus Alt Neu machten. Das Ergebnis dieser Bemühungen wurde nun in einer liebevoll gestalteten Einweihungsfeier vorgestellt. Dazu wurde aus dem Bauhofgelände ein Biergarten, eine Halle diente als Bewirtungsstraße, und vor den mit Vereinsfahnen geschmückten Toren war ein Rednerpult aufgebaut.

Bürgermeister Thomas Gneißl hatte die Ehre des ersten Schusses

Pfarrer i. R. Georg Galinski, selbst eng mit der Schützentradition seiner früheren Wirkungsstätte Marktschellenberg verbunden, eröffnete den Festtag besinnlich, aber doch mit einem Augenzwinkern. Die Segnung des Schießstands übernahm Diakon Willibald Greinsberger (Obergeislbach). Bürgermeister Thomas Gneißl hatte die Ehre des ersten Schusses. Sein Teiler von 434,9 (9,2) war die Messlatte für das Bürgerschießen am Nachmittag.

Gekommen waren zum Fest auch befreundete Schützenvereine aus Hörlkofen, Ottenhofen und Schwillach sowie eine Delegation der Schützengilde Kirchbichl aus Tirol, zu der die Moosrösler eine seit über 30 Jahren währende Freundschaft pflegen. Nur die Wörther selbst waren eher spärlich vertreten, was als kleiner Wermutstropfen empfunden wurde.

Gneißl nannte die Einweihung der Schießanlage einen „Meilenstein in der Vereinsgeschichte“, der Tradition und Moderne verbinde und auch der Jugendarbeit den nötigen Rückhalt gebe. Gleichzeitig gewährleiste die Anlage deutlich bessere Wettkampfbedingungen. Das Schützenheim nannte er ein „Vorzeige-Refugium“. Am Schluss seiner Rede überreichte Gneißl Schützenmeister Thomas Mairoth eine von der Gemeinde gestiftete Scheibe, die im Vereinsheim an den Einweihungstag erinnern wird.

Gauschützenmeister Klaus Waldherr blickte auf das quasi brachliegende Vereinsleben der vergangenen zwei Jahre zurück. Umso wichtiger und schöner sei es, Geselligkeit und Kameradschaft nun zu genießen und wertzuschätzen. Waldherr überreichte einen Gaukrug mit Zinndeckel.

Feuertaufe der neuen Anlage wird das für Herbst geplante Gaupreisschießen

Sektionsschützenmeister Erich Bottisch fasste sich kurz: Die Feuertaufe der neuen Anlage werde das für Herbst geplante Gaupreisschießen sein, das von allen Vereinen des Schützengaus Erding mit Spannung erwartet werde.

Moosrösl-Chef Mairoth rekapitulierte die Höhen und Tiefen des Umbaus, von der Planung über die Finanzierung bis zur Abnahme. Dies alles sei nur möglich gewesen durch das große Engagement und das hohe Maß an Eigenleistung der Mitglieder. Deshalb wurde entschieden, vereinsintern die fleißigsten Helfer besonders zu ehren und dazu ein eigenes Verdienstabzeichen gestaltet, das von einer Urkunde begleitet wird (Bericht folgt).

Günther Rothleitner von der Schützengilde Kirchbichl erinnerte an den regen Austausch und die zahlreichen gegenseitigen Besuche in den vergangenen drei Jahrzehnten und zeigte sich zuversichtlich, dass die Treffen der beiden Vereine wieder jährlich stattfinden können. Für Silvia Mairoth gab es einen bunten Blumenstrauß, und Thomas Mairoth erhielt einen gläsernen Weißbierglas-Pokal mit Gravur für das Schützenheim.

Beim Bürgerschießen am Nachmittag konnten Interessierte so am eigenen Zeigefinger spüren, wie sensibel die Waffen auf Berührung reagieren und wie schnell auf dem Display das Ergebnis in Form eines gelben Kreises auf der digitalen Zielscheibe nicht nur angezeigt, sondern rechts daneben auch gleich als Teiler ausgewiesen wird. Bedacht wurden am Ende des Bürgerschießens die drei Schützen, die dem von Gneißl vorgegebenen Teiler am nächsten kamen. Der erste Preis, die Einnahmen aus dem Bürgerschießen, ging an Sektionsschützenmeister Bottisch. Den zweiten Preis, einen Gutschein der Bäckerei Schauer, sicherte sich Thomas Sölch und den dritten Preis, ein Brotzeitkorb der Metzgerei Huber, nahm Fabienne Gratt mit nach Kirchbichl in Tirol.

Für die Wörther Schützen war es ein gelungener Tag, der deutlich gemacht hat, dass ein aktives und vielseitiges Vereinsleben gerade im digitalen Zeitalter eine wichtige gesellschaftliche Stütze jeder Gemeinde ist.

Clarissa Höschel