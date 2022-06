Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen muss Preise anheben

Die Essen des Mahlzeitendienstes der Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen werden teurer, ebenso die Kilometerpauschale. Grund sind gestiegene Kosten (Symbolbild). © Patrick Pleul/dpa

Bei der Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen sind nicht nur die Einsatzzahlen wieder gestiegen, sondern auch die Kosten. Die Gebühren für den Mahlzeitendienst und das Kilometergeld müssen angehoben werden.

Wörth – 642 Stunden für den Zwergerlgarten, 361 Stunden für Fahrdienste, 33 Stunden für Familienhilfe: In der Mitgliederversammlung im Wörther Pfarrheim stellte die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen, Angelika Stempel, die Einsatzbilanz 2021 vor. Damit nähere man sich wieder den Zahlen von 2019 an, denn 2020 habe es einen „deutlichen Einbruch“ wegen Corona gegeben.

Stempel freute sich über ein höheres Spendenaufkommen, das im Vergleich zum Vorjahr um 3430 Euro gestiegen sei und insgesamt 9370 Euro betragen habe. Sie bedankte sich für die große Spendenbereitschaft und betonte, dass das Geld „gut gebraucht und verantwortungsvoll verwendet“ werde.

Stempel wies zudem darauf hin, das am Freitag, 24. Juni, um 14 Uhr der Denkpfad in Hörlkofen mit den Gedächtnistrainerinnen erkundet werden könne. Das Gedächtnistraining habe mit drei Trainerinnen und zwei Kursen nach Ostern wieder begonnen.

„Der Service wird sehr geschätzt“, sagte Marianne Eder zum Mahlzeitendienst der Nachbarschaftshilfe. Die Speisen werden von der Metzgerei Holzer in Wilfing zubereitet und per Fahrdienst der Nachbarschaftshilfe bis an die Haustür geliefert. Der Preis für das Essen wurde von 6,50 Euro auf 7 Euro angehoben, weil die Kosten gestiegen seien. Es handle sich um Durchschnittspreise, so Eder. Derzeit habe man einen Kundenstamm von 20 Personen und liefere durchschnittlich 14 Essen pro Tag aus. Mit Blick auf die gestiegenen Preise für Benzin und Autoreparaturen beschloss die Versammlung einstimmig, die Kilometerpauschale für alle Helfer von 35 auf 40 Cent anzuheben.

Die Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen bietet einen vielseitigen Service an. In der Mitgliederversammlung im Pfarrheim wurde über die Aktivitäten informiert. © Vroni Vogel

Im Zwergerlgarten werden aktuell zwölf Kinder betreut, berichtete Micha Rohrauer. Mit im Team sind hier auch Sabine Wagner, Angelika Hupfer und Saskia Kapfinger. Während Corona seien keinen Aktionen der Lesepatengruppe möglich gewesen, in der sich 17 Leute engagieren, berichtete Silvija Hofstetter. Inzwischen sei man wieder in der Mittagsbetreuung präsent, und nach den Pfingstferien würden die Lesepatenangebote wieder voll anlaufen.

Wie Andrea Worofka informierte, ist man jetzt auch mit Kurzinfos und Fotos auf Facebook und Instagram aktiv. Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) dankte allen, die sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren und sprach seine große Wertschätzung für die geleistete Arbeit aus.

Vroni Vogel