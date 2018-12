Zu jedem Essen gibt’s einen Ratsch

Die Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen bietet einen neuen Service für Senioren an: Sie liefert Essen direkt nach Hause.

Wörth – Essen auf Rädern – ein Erfolgsmodell: Seit Anfang September bietet die Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen diesen Service an, der gerade von älteren Mitmenschen sehr gut angenommen wird. „Das schmackhafte und reichliche Essen sowie das breite Angebot von der Metzgerei Holzer kommt bei den Senioren hervorragend an“, berichtet Vorsitzender Gerhard Frühe. Täglich stehen fünf bis sechs Gerichte der Wiflinger Metzgerei zur Auswahl.

Es zeichne sich aufgrund der Entwicklung ab, dass Zug um Zug weitere Kunden hinzukommen werden. Angefangen habe man mit zehn Personen, die teils jeden Werktag, teils nur an zwei oder drei Werktagen ein Essen beziehen. Inzwischen habe sich die Zahl nahezu verdoppelt. „Im ersten Vierteljahr haben wir rund 600 Essen zum Einheitspreis von 6,50 Euro pro Gericht ausgeliefert“, so Frühe. Das erwirtschaftete Defizit von knapp 500 Euro liege im vorab kalkulierten Kostenrahmen. Die Deckung erfolgt über Spenden an den gemeinnützigen Verein.

Einer, der das Essensangebot bezieht, ist der 90-jährige Heinz Ott aus Hofsingelding – und ihm schmeckt es ausgezeichnet. „Ich bin mit dem Seniorenessen sehr zufrieden“, erzählt der rüstige Senior. Vor zwei Jahren starb seine Ehefrau Mareile. Seitdem organisiert Ott seinen Alltag alleine. Er ist froh, nicht selbst am Herd stehen zu müssen. „Meine Tochter Stefanie bekocht mich auch“, berichtet Ott lächelnd. Die zweite Versorgungsschiene ist das Seniorenessen, das für zwei Mahlzeiten reiche. „Ich kann gut essen, aber ich schaffe das nicht auf einmal. Ich brauche abends nie was zu essen.“

Der jung gebliebene alte Herr nimmt noch rege am Leben teil, geht gerne tanzen und fährt regelmäßig zum Skatspielen nach Erding. „Er spielt sagenhaft gut“, meint Frühe schmunzelnd, der ebenfalls zur Skatrunde gehört.

Fünf Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe fahren das Essen aus – ein kleiner Ratsch zwischen Tür und Angel inklusive. Denn auch die netten Begegnungen bei der Essensübergabe werden von beiden Seiten sehr geschätzt. Die Vizevorsitzende der Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen, Marianne Eder, kümmert sich um gesamte Einteilung und gemeinsam mit Frühe um die reibungslose Koordination des Essenservices.

„Aufgrund der erfolgreichen Anlaufphase werden wir Anfang 2019 in Abstimmung mit der Metzgerei von Einweg- auf Mehrweggeschirr wechseln und damit einen angemessenen Beitrag zur Abfallvermeidung leisten können“, berichtet Frühe von weiteren Schritten. Die Anschaffungskosten in Höhe von rund 700 Euro sollen ebenfalls aus Spendeneinnahmen finanziert werden. „Das Geschirr ist bereits bestellt“, so Frühe. Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger, Licht in die Herzen, unterstützt die Aktionen der Nachbarschaftshilfen im Landkreis.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt Organisationen und Vereine wie die Nachbarschaftshilfe Wörth-Hörlkofen. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11.

Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.

Vroni Vogel