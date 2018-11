Neue Anlage geplant: Kiss-and-Ride am Bahnhof St. Koloman - Das steckt dahinter

Große Projekte werden aktuell in der Gemeinde Wörth auf den Weg gebracht. Sie fanden in der Haushaltsvorberatung ihren Niederschlag und wurden jetzt im Gemeinderat vorgestellt.

Wörth - Eines davon wird die Kommune noch länger beschäftigen: die Neugestaltung der Park+Ride-Anlage in St. Koloman, die man im Zuge des S-Bahnausbaus in Angriff nehmen möchte. Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) schlug vor, das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen einzuschalten, das bereits im Jahr 2013 dazu ein Gesamtkonzept erstellt hat. Gemeinsam mit dem Planer will man erneut in die Diskussion einsteigen, Ideen zusammentragen und das Konzept den aktuellen Erfordernissen anpassen.

Was ist eine Kiss-and-Ride-Anlage?

Letztlich soll zur bestehenden Park-and-Ride-Anlage eine sogenannte Kiss-and-Ride-Anlage entstehen, die auch einen Haltebereich für öffentliche Busse und Schienenersatzverkehr haben soll. In Kiss-and-Ride-Zonen kann man mit dem Auto kurz anzuhalten, jemanden aussteigen lassen und direkt wieder abfahren. Gneißl ist es wichtig, eine praktikable verkehrliche Anbindung zu schaffen. Die Fahrrad-Abstellanlage soll möglichst am bisherigen Standort bleiben.

Der Bürgermeister informierte, dass es gemeinsam mit den Anwohnern in St. Koloman sowie Vertretern von Bahn und Gemeinde inzwischen einen Ortstermin wegen der neuen Gleisanlage gegeben habe. Wunsch der Anlieger sei es, die Anlage weiter nach Westen zu verschieben. Dies falle jedoch in die Zuständigkeit der Bahn.

Weitere große Projekte, die sich im Haushalt der Gemeinde niederschlagen werden, sind das neue Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr, ein Bauhof-Fahrzeug mit kippbarem Anhänger, das auch in der kommunalen Wasserversorgung eingesetzt werden kann, und ein Balkenmäher für den Bauhof, um die öffentlichen Flächen zu pflegen. Sie alle sind bei den Investitionen fürs kommende Jahr berücksichtigt. Zudem sollen weitere Blumenwiesen und Blühflächen angelegt werden.

Ein Zukunftsprojekt ist die Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung der Ortererschule mit eventuellem Neubau, die ebenfalls im nächsten Haushalt eingeplant werden soll. Außerdem will die Kommune die Digitalisierung der Grund- und Mittelschule vorantreiben – Stichwort: digitales Klassenzimmer. Dazu gehört auch die Breitband- und Glasfaserversorgung des Schulgebäudes.

Zudem sieht die Gemeinde einen Investitionszuschuss für die Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten in der Kindertagesstätte St. Peter vor. Träger ist die katholische Kirche. Das Sturzflut-Management und das Trinkwasserschutzgebiet Maiszagl sind weitere Aufgaben. Eingeplant sind auch der Grunderwerb für Baulandausweisungen und die Erweiterung des Recyclinghofs.

VRONI VOGEL

