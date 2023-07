Entlassfeier an der Ortererschule Wörth: Eine Abschlussklasse voller Freunde

Von: Veronika Vogel

Die freundschaftlich miteinander verbundene Klasse nahm bei der ausgelassenen Feier Abschied voneinander. © Privat

Der Zusammenhalt war stets groß: Die Absolventen der Wörther Ortererschule feiern ihren Abschluss.

Wörth/Oberneuching – Ausgelassene Partystimmung, flotte Musik und viele Dankesworte: Die neunte Klasse der Wörther Ortererschule feierte ihren Abschluss im Neuwirt in Oberneuching. Es zeigte sich, dass hier eine freundschaftlich eng verbundene Klassengemeinschaft voneinander Abschied nahm. Der große Zusammenhalt wurde in den Dankesreden immer wieder hervorgehoben.

Schulleiterin Andrea Rappold wünschte den Absolventen „Mut, Zuversicht und Glück für alles, was ihr noch im Leben vorhabt“. Denn mit Mut könne man alles schaffen. Klassenlehrer Matthias Belmer, der die neunte Klasse zwei Jahre lang bis zum Abschluss begleitet hatte, illustrierte seine herzliche und humorvolle Rede mit Bildern. Sein Vortrag wurde immer wieder mit fröhlichem Lachen der Zuhörer begleitet. „Jeder von euch hat nach seinem Können, seinen Fähigkeiten ein Ziel erreicht. Ihr habt euch das heutige Ziel entsprechend erarbeitet – manche mit kleinerem und andere mit sehr viel größerem Aufwand, manche sehr akkurat und strukturiert, andere wiederum eher im künstlerischen Chaos.“ In tausenden Schulstunden sei gerechnet, geschrieben, gelernt und diskutiert worden. „Ihr seid immer dran geblieben“, lobte Belmer, der auch auf das soziale Engagement der Klasse in diversen Schulprojekten einging.

Er sei jeden Tag in der Früh gerne in die Klasse gekommen und habe dort gerne unterrichtet – „auch wenn der eine oder andere immer wieder gehofft hat, dass am Belmer sein Piepser geht“, meinte der Klassenlehrer schmunzelnd mit Blick auf sein Amt als Forsterner Feuerwehrkommandant. Doch daraus sei meist nichts geworden, und man habe doch miteinander Mathe gemacht.

„Vielen Dank für euer Engagement, euer Vertrauen mir gegenüber, eure Aufrichtigkeit und eure konsequente schulische Arbeit“, sagte Belmer, der zum Abschied allen viel Glück auf dem weiteren Lebensweg wünschte und „alles erdenklich Gute“ für die weiteren Wege in den Ausbildungen oder in weiterführenden Schulen.

Jaron Drobig dankte allen Lehrkräften, insbesondere Klassenleiter Belmer, dem Organisationsteam für die Abschlussfeier, dem Team der Offenen Ganztagsschule und allen Eltern für die Unterstützung: „Sie waren für uns da“, unterstrich der Klassensprecher. Man habe in der Schule viel gelernt, „und ich bin mir sicher, die Lehrer konnten viel von uns lernen“. Der Klasse wurde für den Zusammenhalt, die lustigen Momente und auch dafür gedankt, vieles miteinander durchgestanden zu haben.

Zahlreiche Geschenke an die Schulgemeinschaft folgten den Dankesworten. Das Abschiedsgeschenk für den Klassenlehrer war „Papa Belmer“ gewidmet, um sich für seine wertschätzende Begleitung zu bedanken.

Die drei Besten (v. l.): Robert und Leonhard Haas sowie Florian Gruber. © Vroni Vogel

Die drei besten Absolventen sind der 16-jährige Florian Gruber aus Kirchötting (Notendurchschnitt: 1,6) sowie die ebenso alten Zwillinge Robert (1,6) und Leonhard Haas (1,7) aus Walpertskirchen. Die Zwillinge beginnen im September jeweils eine Lehre als Industriemechaniker bei der Firma Bucher Hydraulics in Erding. Gruber hat einen Ausbildungsvertrag bei der Hörlkofener Firma Gewo als Mechatroniker.

„Der Zusammenhalt und das Verständnis für uns waren super“, sagte der Jugendliche zum Schulleben. „Ich fand’s cool, dass man nie alleine war. Man hat sich nie ausgeschlossen gefühlt“, ergänzte Robert Haas. Sein Bruder Leonhard sagte: „Unser Klassenlehrer Herr Belmer hat den Unterricht sehr witzig und spannend gestaltet.“ Toll sei auch sein Einsatz bei der Feuerwehr. Alle drei Jugendlichen wollen in den Ferien zusammen mit Freunden nach Dänemark reisen, bevor die Ausbildung in einen neuen Lebensabschnitt führt.