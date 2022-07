Ortererschule rollt ihren Absolventen den roten Teppich aus

Stolze Absolventen: Steffi Mittermüller (2. v. l.) glückte mit einem Notendurchschnitt von 1,8 heuer der beste Schulabschluss an der Wörther Mittelschule. Das zweitbeste Ergebnis erzielte Lejf Mäule (2. v. r.) mit einem Durchschnitt von 2,3. Beiden gratulierten Klassenlehrerin Alexandra Diehl (l.) und Schulleiterin Andrea Rappold (r.). „Viel Erfolg bei allem, was ihr tut“ © Vroni Vogel

Mit einem lässigen Abschlussfest im Schulgarten wurden die Absolventen der Mittelschule Wörth verabschiedet.

Wörth – „Ich lege euch einen roten Teppich aus, aber drüber gehen müsst ihr schon selber“, hatte Klassenlehrerin Alexandra Diehl ihrer neunten Klasse der Mittelschule in Wörth versprochen – und mit Hilfe der Schulgemeinschaft dieses Versprechen beim heiteren Abschlussfest am Freitagvormittag in die Tat umgesetzt. Der idyllische Schulgarten verwandelte sich in eine lässige Partylocation unter freiem Himmel.

Unter großem Applaus holten sich die Schülerinnen und Schüler ihr Abschlusszeugnis nach dem Gang über besagten roten Teppich auf der grünen Wiese ab. Die Feier wurde nach den Wünschen der Jugendlichen gestaltet. Die Eltern steuerten ein Buffet bei.

In ihrer Rede prophezeite Schulleiterin Andrea Rappold, dass die jungen Leute noch an die Zeit in der Schule zurückdenken würden: „So viele Freiheiten hat man später nie wieder.“ Alle hätten an der Ortererschule „mehrere Jahre“ verbracht, einige seit der ersten, andere ab der fünften Klasse und wieder andere seien „im Laufe der Zeit“ dazu gekommen. Rappold wünschte der Abschlussklasse Zuversicht, Neugier und Selbstvertrauen. Dann sei viel zu schaffen. „Ab jetzt könnt ihr eigene Wege gehen und vieles selbst entscheiden“, sagte sie. Einige würden eine Ausbildung beginnen, andere hätten sich dafür entschieden, weiter die Schulbank zu drücken.

Klassenlehrerin Alexandra Diehl freute sich, dass alle einen Abschluss in der Tasche hätten. Trotz Corona und dem dadurch schwierigen Unterrichtsalltag sei dies geglückt – „ein toller Grund zu feiern. Das ist euer Verdienst. Ihr habt es euch erarbeitet.“ Die Klasse habe Online-Unterricht und Unterricht in zwei Gruppen gemeistert und auch die fehlenden Praktika nachgeholt. Schule während der Pandemie sei nicht immer leicht gewesen, aber alle hätten das Beste daraus gemacht. Mit Leidenschaft, einem Ziel, gegenseitigem Respekt und Teamwork könne man alles erreichen. Diehl wünschte ihren Schülern „viel Erfolg bei allem, was ihr tut“.

Wörths Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und betonte: „Ihr könnt stolz auf euch sein.“ Sie riet den Jugendlichen, die Freiheit dieses besonderen Sommers zu genießen.

Auch wenn es mit der Klassengemeinschaft nicht immer ganz einfach gewesen sei, habe es mit dem Teamwork letztlich doch geklappt, bilanzierte Klassensprecherin Steffi Mittermüller (15): „Wenn man die Zusammenarbeit gebraucht hat, dann konnte man es schaffen.“ Das Mädchen sagte abschließend: „Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Viel Glück euch allen!“

Mittermüller aus Unterschwillach glückte mit dem Notendurchschnitt von 1,8 der beste Schulabschluss heuer. Sie möchte jetzt ihre Freizeit genießen und „vielleicht nach Griechenland fliegen“. Nach den Ferien besucht sie den 9+2-Zweig in Finsing, um die Mittlere Reife zu erwerben.

Lejf Mäule erzielte mit einem Schnitt von 2,3 das zweitbeste Ergebnis. Für den 15-Jährigen beginnt schon bald ein komplett neuer Lebensabschnitt: Er zieht mit seiner Familie von Hörlkofen nach Dänemark. „Dann werden wir mal sehen. Ich lasse das auf mich zukommen“, sagte der Jugendliche, der den Sommer nutzen will, um „Abschied von Hörlkofen“ zu nehmen. VRONI VOGEL

