Plötzlich berühmt dank Mini-Stier

Ganz schön überrascht waren Lukas und Vroni Becker mit Tochter Lotta von den zahlreichen Reaktionen. © Vroni Vogel

Diese Resonanz hatte Gnadenhofbetreiber Lukas Becker nicht erwartet.

Kirchötting – Seit sieben Jahren betreibt der 27-jährige Lukas Becker mit seiner Frau Vroni einen Gnadenhof für Tiere in Kirchötting – ihren Schneider Hof, auf dem sie rund 100 Tiere betreuen. Kürzlich nahm das Ehepaar den Mini-Stier „Napoleon“ auf, der aufgrund eines seltenen Gendefekts kleinwüchsig ist. Das löste ein großes, überregionales Medienecho aus. Wir sprachen darüber mit Lukas Becker.

Herr Becker, haben Sie so viele Rückmeldungen erwartet?

Mit dieser medialen Aufmerksamkeit habe ich im Leben nicht gerechnet. Mein Handy klingelte quasi im Minutentakt.

Wie waren die Reaktionen darauf?

Viele Reaktionen waren sehr positiv. Viele Menschen freuten sich, dass der kleine Mann nun bei uns sein darf. Aber bei so vielen erreichten Menschen sind natürlich auch kritische Stimmen dabei gewesen, was auch absolut okay ist.

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Es war fast beängstigend, mit welcher Wucht wir innerhalb von wenigen Tagen in ganz Deutschland bekannt waren. Zum einen schmeichelt das ein bisschen, zum anderen passt das aber gar nicht zu unserer Philosophie vom kleinen und familienorientierten Verein.

Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?

Wir werden uns zukünftig nur noch auf regionale Medien konzentrieren. Damit erreichen wir die Leute, die uns wichtig sind. Außerdem ist eine gewisse Sachlichkeit vorhanden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass bei uns bald wieder der Alltag einkehrt und wir weiterhin ein ausgezeichnetes Verhältnis zur regionalen Landwirtschaft haben. Denn, so ehrlich muss man sein: Ohne die Hilfe der Landwirte in der Umgebung könnten wir nicht existieren.

Das Interview führte Vroni Vogel.