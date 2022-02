Mitteilungsblatt als Postwurfsendung oder Online-Version?

In welcher Form erscheint das Mitteilungsblatt der Gemeinden Walpertskirchen und Wörth künftig? Darüber diskutierten die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erneut eingehend in ihrer Sitzung im Hörlkofener Rathaus.

Wörth/Walpertskirchen – Soll das Mitteilungsblatt weiterhin in Papierform als Postwurfsendung pauschal an alle Haushalte gehen oder nur noch bei Bedarf nach Hause geliefert werden? Soll es künftig zentrale Mitnahmestellen geben? Und soll ein Übergang zum E-Paper in digitaler Form geschaffen werden? Das waren ein zentrale Fragestellungen in der Sitzung der VG-Versammlung. Außerdem stand erneut zur Debatte, das Blatt nicht mehr wie bisher in der Gemeindeverwaltung selbst herzustellen, sondern an einen Verlag zu vergeben.

Letztlich folgte das Gremium dem Vorschlag von Wörths Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzendem Thomas Gneißl (ÜPWG), mit einer „pfiffig aufgemachten Fragebogenaktion“ eine Bürgerbeteiligung durchzuführen, vorläufig keine Änderungen vorzunehmen und stattdessen „den Kurs, den wir jetzt haben, weiterzufahren“. Die Verwaltung wurde in der Gemeinschaftsversammlung damit beauftragt, die Fragebogenaktion auf den Weg zu bringen.

Das Mitteilungsblatt soll folglich vorerst wie bisher alle zwei Monate erscheinen und von der zuständigen Sachbearbeiterin im Rathaus erstellt werden. Sie führe diese Aufgabe gerne weiter, wie Gneißl informierte. Auch, wenn die Mitarbeiterin sei fast eine Arbeitswoche lang nur mit der Erstellung und Einlieferung des Blatts sowie mit der Abrechnung der Werbeanzeigen gebunden sei.

Im Gegensatz zum Amtsblatt werden im Mitteilungsblatt keine gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen veröffentlicht. Dafür nutzen die beiden Gemeinden ihre Anschlagtafeln. In der freieren Form des Mitteilungsblatts finden sich Infos aus dem jeweiligen Gemeinderat, Veranstaltungshinweise, Servicetipps sowie Anmerkungen und Gedanken zu zeitaktuellen Themen. Brautpaaren wird zur Hochzeit gratuliert und Eltern zur Geburt ihres Kindes.

Außerdem enthält das Blatt diverse Anzeigen von Geschäftsleuten, Firmen und Handwerksbetrieben aus der Region. Hier beschloss man in der Gemeinschaftsversammlung, die bislang moderaten Preise anzuheben. So kostet künftig eine Seite für Anzeigenkunden 145 Euro (bisher 110 Euro), eine halbe Seite 85 Euro (bisher 66 Euro), eine Viertelseite 50 Euro (bisher 39 Euro), eine Achtelseite 30 Euro (bisher 22 Euro) und eine Kleinanzeige 25 Euro (bisher 17 Euro).

Laut Gneißl kostet die Herstellung einer Ausgabe für beide Gemeinden 1600 Euro, wobei man nach Abzug der Anzeigeneinnahmen auf einen Eigenanteil von rund 1100 Euro kommt.

In der Diskussion wurden unterschiedliche Standpunkte vertreten. Wolfgang Behn (Wörth, SPD) etwa war dafür, „die Papierflut abzuschaffen“. Er plädierte für die Digitalisierung und meinte, dass man das Mitteilungsblatt in Papierform nur noch an zentraler Stelle auslegen solle, wo es sich abholen könne, wer nicht darauf verzichten könne oder wolle. Josef Stimmer (Wörth, CSU) gab jedoch zu bedenken, dass man weiterhin die Senioren erreichen sollte. Deshalb sollte in einer Übergangszeit die Papierform beibehalten werden. Außerdem zweifelte Stimmer daran, dass eine reine Online-Version für die Anzeigenkunden attraktiv sei. Bernhard Zimmermann (Wörth, ÜPWG) meinte ebenfalls: „Die Älteren schauen es sich gerne an.“ Ein weiteres Argument für die Papierform war, dass die ganze Familie eher darin blättere, wenn das Blatt vorliege, und sich somit mehr Bürger informierten.

Der Weg, das Mitteilungsblatt künftig nur noch bei Bedarf per Post ins Haus zu liefern, erwies sich wegen der Kosten derzeit als Sackgasse. Bei einer begrenzten Anzahl müsste es kuvertiert als Briefsendung verschickt werden – für 1,60 Euro pro Exemplar. „Die Einsparung der Druckkosten würde die Briefkosten übersteigen“, bilanzierte Gneißl.

