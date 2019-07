Besonders vorbildliche Digital Grannies

Die Digital Grannies sind weiter auf Erfolgskurs. Im Dezember 2017 hat das Projekt der Zukunftsmacher gUG der Holfsingeldingerin Anna Maria Blau den Integrationspreis der Regierung von Oberbayern erhalten.

Hofsingelding – Jetzt steht die nächste Auszeichnung ins Haus: Die „digitalen Omas“, so die wörtliche Übersetzung, bekommen eine Auszeichnung im Wettbewerb Aktiv für Demokratie und Toleranz 2018. Die Preisverleihung findet morgen in Regensburg statt.

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) hat bundesweit 59 Initiativen und Projekte für ihr vorbildliches und nachahmenswertes zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und Toleranz als Preisträger ausgewählt. Unter den fünf Projekten aus Bayern sind auch die Digital Grannies (www.zukunftsmacher.de/digital-grannies.html).

Dabei geht es um Jugendliche unterschiedlichster Nationen als „Digital Natives“, also als Personen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind. Sie lassen Senioren erleben, „wie einfach es ist, sich die interessante Welt der digitalen Technik und des Internets zu erschließen, so die eigene Lebensqualität mit abnehmender Mobilität zu erhalten und damit der zunehmenden digitalen Ausgrenzung älterer Menschen vorzubeugen“, erklärt Blau in einer Pressemitteilung. Als „besonders vorbildlich“ erhält das Projekt eine Anerkennung über 4000 Euro.

Die „Digital Grannies“ sind ein interkulturelles Mehrgenerationen-Projekt. MdB Andreas Lenz dankt den „Zukunftsmachern für ihr Engagement“. Nach einer Pressemitteilung des CSU-Abgeordneten erklärt Blau, Gründerin der Zukunftsmacher und Initiatorin des Projekts: „Jugendliche und Senioren begegnen sich auf Augenhöhe bei einem sie verbindenden Thema. Unterschiede von Alter, Herkunft oder auch sozialer Art treten dabei erst einmal in den Hintergrund. Eine digitale Reise in die Welt der Kultur, Musik oder Nachrichten beginnt – geprägt von gegenseitiger, generationenübergreifender Wertschätzung und der Freude, etwas voneinander zu lernen.“

Dabei entwickelten sich Gespräche über Flucht-Gründe, Neuanfang und politische Themen. Im Austausch entstünden gegenseitige Einblicke und Verständnis für die jeweils andere Kultur und Generation. Die jungen Leute würden darüber hinaus Fähigkeiten erwerben, etwa gute Sprachkenntnisse. „Von den jugendlichen Internet-Trainern wird nicht jeder in Deutschland bleiben können. Die Arbeit mit ihnen ist gerade deshalb wichtig, denn sie lernen den besonderen Mehrwert bürgerschaftlichen Engagements kennen und nehmen Teile unseres Demokratie- und Kulturverständnisses in ihre Heimatländer mit“, so Blau.