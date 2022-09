Sandra Schumertl jetzt Mitglied der Käsegilde

Hohe Auszeichnung: Sandra Schumertl gehört jetzt zu den Großen in der Käsebranche. © Vroni Vogel

Die Hörlkofener Geschäftsfrau Sandra Schumertl ist Mitglied der internationalen Käsegilde

Hörlkofen – Die Geschäftsfrau Sandra Schumertl aus Hörlkofen freut sich über eine hohe Auszeichnung. Sie wurde als Mitglied in die internationale Käsegilde berufen, der im deutschsprachigen Raum etwa 250 Personen angehören.

„Man muss von jemandem vorgeschlagen werden, der bereits in der Käsegilde ist“, erläutert die 47-Jährige, die in der Ortsmitte von Hörlkofen einen Lebensmittelmarkt betreibt, dessen Herzstück eine Käsetheke mit rund 300 verschiedenen Sorten ist. Der Käsespezialist Markus Böhmer wurde ihr „überaus geschätzter“ Pate in der Käsegilde, wie sie sagt. Die feierliche Aufnahme erfolgte im Maritim Hotel in Berlin, dort bekam Schumertl ein Diplom und ein Ordensband mit einer Medaille der Gilde, die 1969 in Frankreich gegründet worden ist. „Es ist eine große Ehre, zu den ganz Großen in der Branche zu gehören“, sagt Schumertl, der die Freude darüber anzusehen ist.

Sie ist mit Leib und Seele Käsebotschafterin. Zweimal in der Woche ist sie unterwegs, um die Menschen in die Genussfeinheiten einzuweihen. „Schmecken, riechen, kombinieren – mit allen Sinnen den Käse genießen“, lautet ihr Credo, das sie in ihren Käse-Reisen weitergibt. „Alle, die gerne und gut essen“, gehören zu ihrer Zielgruppe. Die ausgebildete Käse-Sommelière richtet Käseteller her und besucht die Menschen zuhause.

Ein begehrter Geheimtipp sind ihre Gourmetveranstaltungen im eigenen Geschäft. Der Lebensmittelmarkt wird dafür kurzfristig umgebaut und verwandelt sich für einen Abend in eine kleine Käsegastronomie, in der Geselligkeit und Genuss Hand in Hand gehen.

Die Käse-Reisen von Sandra Schumertl begleitet Tochter Nina oft musikalisch. Als ausgebildete Sängerin gibt sie derzeit in der Kammeroper München die Marcellina aus „Die Hochzeit des Figaro“. Die Premierengeschenke fürs Gesangsteam hat sie selbst gebastelt. © Vroni Vogel

Ein besonderes Highlight ist es, wenn solche Abende von Tochter Nina musikalisch begleitet werden, die als ausgebildete Sängerin derzeit in einer Produktion der Kammeroper München im Schloss Nymphenburg die Marcellina gibt – eine Hauptfigur der Mozart-Oper „Die Hochzeit des Figaro“.

Kreativität liegt in der Familie. Schumertl lernte den Beruf der Einzelhandelskauffrau bei Karstadt Oberpollinger in München. Schon damals sei die große Käseabteilung ihr bevorzugter Arbeitsplatz gewesen, verrät sie. 1995 folgte die Ausbildung zur Handelsfachwirtin (IHK). 2018 absolvierte Schumertl dann eine Ausbildung zur Käse-Sommelière. Die Spezialistin erhielt dafür die Auszeichnung „sehr gut“ als eine von zwei Personen der elfköpfigen Teilnehmergruppe. Das österreichische Institut WIFI bietet diese Fachausbildung in Deutschland in Olching und Hannover an.

2019 übernahm die Hörlkofenerin den elterlichen Betrieb. Und jetzt erfolgte die Aufnahme in die „Guilde Internationale des Fromagers – Confrérie de Saint-Uguzon“. Sie nimmt professionelle Mitglieder aus den Stufen Milcherzeugung, Käseherstellung, Verarbeitung, Reifung und Vertrieb auf, „die sich in der Ausübung ihres Berufes besonders hervorheben oder hervorgehoben haben“, wie auf der Homepage der Gilde zu lesen ist.

Die Fachfrau ist Mitglied im Verein Käsesommelier Österreich und im Verband der Käse-Sommeliers Deutschland. Als Jurymitglied bei Produkt Austria und bei der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ist sie über Deutschlands Grenzen hinaus tätig. Ihre Mission: „Lebensmittel sollen wieder Lebensmittel sein und wertgeschätzt werden.“ Am liebsten steht Schumertl hinter ihrer Theke, zaubert Käseplatten und Käsegerichte für ihre Kunden oder ist auf der Suche nach neuen Leckereien.

Vroni Vogel