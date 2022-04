Im TV auf der Suche nach der großen Liebe

Von: Markus Ostermaier

„Heftige Gefühle“ hat bei Thomas Gruber nach eigenen Angaben die Teilnahme an dem Sat.1-Datingformat „Liebe im Sinn“ ausgelöst. Die TV-Folgen werden aktuell ausgestrahlt. © Sat.1/Rudolf Wernicke)

Thomas Gruber (38) aus Niederwörth ist Kandidat bei einer neuen Dating-Show im Fernsehen.

Niederwörth – Sich neu verlieben und vielleicht sogar direkt den Bund der Ehe eingehen – das ist das Ziel von Thomas Gruber. Der 38-Jährige aus Niederwörth ist Kandidat der neuen Sat.1-TV-Show „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“. In dem sechsteiligen Datingformat, das seit dem 11. April ausgestrahlt wird, lernen sich Single-Frauen und -Männer mit allen fünf Sinnen kennen. Die Augen stehen dabei jedoch nicht an vorderster Stelle.

Gruber ist aufgewachsen in Neufinsing und wohnt seit zwei Jahren in der Gemeinde Wörth. Er arbeitet in der Region als Fachkraft für Lagerlogistik. Vor etwa zweieinhalb Jahren hat sich der heute 38-Jährige noch ein weiteres Standbein als Komparse und Kleindarsteller aufgebaut. Schon immer interessierte er sich für Fernsehen und TV-Werbung.

Dating-Show: Am Ende kommt im besten Fall ein Heiratsantrag

Spezifische Vorkenntnisse hatte Gruber bis dato noch nicht, „aber ich wollte es einfach mal ausprobieren“. Mittlerweile ist er als Darsteller bei Stagepool und weiteren Agenturen registriert. Mit der Zeit kamen immer mehr Einsätze, beispielsweise bei der Sendung „K11“ als Zivilpolizist. Außerdem wirkte er im Musikvideo „Rockstar“ von Bausa und TheDoDo mit. An die Arbeit vor der Kamera hat sich der hauptberufliche Lagerlogistiker inzwischen gewohnt, empfindet das Drehen aber immer noch als sehr aufregend.

Über seine Agenturen wurde Gruber voriges Jahr auf ein neues Fernsehprojekt aufmerksam. „Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment“ ist eine Sendung nach amerikanischen Vorbild, die bei Sat.1 und Joyn ausgestrahlt wird. 14 Frauen und 14 Männer können sich dort in verschiedenen Phasen kennenlernen. Nach dem Riechen kommt das Hören und Unterhalten sowie das Ertasten und Schmecken (im Sinne von Küssen). Am Ende der Datingphasen steht dann – im besten Fall – ein Heiratsantrag, so das Showkonzept.

„Vielleicht ist ja die Richtige dabei“

Das Interesse Grubers, nach eigenen Angaben seit drei Jahren Single, war geweckt. „Die Show ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, denn ich probiere gern mal neue Sachen aus und gehe raus aus der Komfortzone“, erklärt der Wörther. Schließlich erstellte er ein Bewerbungsvideo, füllte einige Unterlagen aus und bekam die Zusage des Senders. Gruber zweifelte dann nicht mehr lange: „Ich dachte mir, ich habe ja nichts zu verlieren, und vielleicht ist ja die Richtige dabei.“

Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits Ende 2021 im Schloss Waldenburg in Sachsen. Alle Kandidaten wurden zuvor weitgehend abgeschottet, um den Dreh unter Corona-Bedingungen nicht zu gefährden. Gruber und ein anderer Teilnehmer aus dem benachbarten Freising waren die einzigen bayerischen Kandidaten.

In der ersten Folge war Gruber bereits zu sehen, und es wurde bekannt, dass der 38-Jährige ein Date mit einer Frau bekommt. Diese Paarung entstand anhand des ersten Auswahlverfahrens: das Schnuppern an T-Shirts mit dem Körper- und Parfümgeruch des anderen Geschlechts. Gruber und einer Teilnehmerin gefiel also der Duft des jeweils anderen. Ihr Treffen, bei dem sie von einer Wand getrennt sind und sich nicht sehen können, wird in einer der nächsten Folgen ausgestrahlt.

Premiere im Sommer auf der Bühne der Schwedenspiele

Gruber darf noch nicht verraten, wie es weitergeht, aber erzählt von netten, sympathischen Teilnehmern und einer tollen Erfahrung. „Klar war ich nervös. Man lernt ja eine Person ganz anders kennen, und das löst schon krasse Gefühle in einem aus. Aber es hat auch einfach Spaß gemacht“, berichtet er.

Ob er mal wieder in einer TV-Datingshow mitmachen würde, macht der Wörther stark vom Format abhängig. Schon bald ist er aber in der Region auf einer ganz anderen Bühne zu sehen: Gruber ist im Sommer als Darsteller bei den Erdinger Schwedenspielen vertreten – im Übrigens dann sein Debüt auf der Theaterbühne.

