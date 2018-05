Seit 50 Jahren eine Wasserwacht-Familie

1967 passierte ein tödlicher Badeunfall im Wörther Weiher. Deshalb kam die Gründung für eine Wasserwacht auf –eine Idee, die damals im Bauwagen entstand.

Wörth – Ein „Batsch Nass“ auf 50 Jahre Wörther Wasserwacht: Dieser Trinkspruch war beim Jubiläumsfest auf dem idyllischen Fischergrundstück beim Wörther Weiher öfter zu hören. Dabei erinnerte Vereinschef Florian Siegl an die Anfänge, aber die Geschichte der Wörther Wasserwacht begann eigentlich schon vier Jahre vor der offiziellen Gründung.

Warum hat sich die Wasserwacht in Wörth gegründet?

Siegl erzählte: „1964 beschloss die Gemeinde Wörth, eine Kiesgrube anzulegen. Vorher war hier gar nix!“ Der Weiher entstand durch den Kiesabbau und wurde als Badesee genutzt. Doch 1967 passierte der erste tödliche Badeunfall. Deshalb hätten Ludwig Semmler und einige gleichgesinnte Freunde, die Wasserwacht gegründet.

Das Team der ersten Stunde: Stützpunktleiter Semmler, Bernd Enenkl, Herbert Knuth, Josef Schott, Martin Gruber, Wolfgang Zeller und Christian Neumaier. Zehn Jahre später sei die eigenständige Ortsgruppe Wörth entstanden, vorher war die Gruppe Stützpunkt der Wasserwacht Erding.

Wie viele Stunden leisten die Ehrenamtlichen jedes Jahr?

Bis heute leistet die Wörther Wasserwacht einen ehrenamtlichen Wachdienst: „Es kommen hier jedes Jahr über 3000 ehrenamtliche Stunden zusammen“, sagte Siegl. Der gemeinnützige Verein habe unzählige Erste Hilfe-Leistungen erbracht und hunderten Kindern das Schwimmen beigebracht. „Und, wir haben Menschen das Leben gerettet.“

Außerdem ging er auf einige „Wasserwachtdinos“ ein, die maßgeblich am weiteren Aufbau beteiligt waren, darunter Gemeinderat Sepp Brummer. Die Ortsgruppe sei eine „Wasserwachtsfamilie“, so Siegl: „Wir feiern zusammen Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen und die Geburt von unseren Kindern. Und ja, wir trauern auch zusammen, denn auch in unserer Wasserwachtsfamilie mussten wir schon Kameraden auf ihrem letzten Weg begleiten.“

Trotzdem gehe die Entwicklung weiter: Siegl dankte den vielen Jugendlichen, die sich in der Wasserwacht engagieren. „Wir haben hier unsere Dinos, die den menschlichen Geist der Wasserwacht Wörth seit 50 Jahren stolz tragen und wir haben unsere junge Generation. Ihr tragt diesen Geist weiter!“ Diese Woche werde außerdem eine neue Gruppe für die ganz Kleinen gegründet.

Die Idee für die Gruppe entstand im Bauwagen

Außerdem betonte der Wörther Vorsitzende die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Auch Bürgermeister Thomas Gneißl, der seit mehr als 30 Jahren „den Stallgeruch der Wasserwacht“ an sich trage, gratulierte zum runden Geburtstag. „Was vor 50 Jahren von einer Handvoll Individualisten in einem Bauwagen ins Leben gerufen wurde, hat sich über die Jahre zu einer festen und nicht mehr wegzudenkenden Größe in unserer Gemeinde entwickelt“, so der Bürgermeister.

Persönlich betrachtet, stelle die Wasserwacht für Gneißl „ein Stück Identität, Familie und Heimat“ dar.

Auch die Kreisgeschäftsführerin des Bayerischen Roten Kreuzes, Gisela van der Heijden, sprach ein Grußwort und illustrierte die Leistung der Ortsgruppe anhand von Zahlen: In den vergangenen fünf Jahren habe die Wörther Wasserwacht 17 000 Stunden abgeleistet. Setze man für eine Stunde einen fiktiven Lohn von 8,20 Euro an, so seien das mehr als 130 000 Euro, die ehrenamtlich eingebracht worden seien. Einer zunehmenden „Ich-Gesellschaft“ begegne die Wasserwacht mit einem „Wir-Gefühl“ im Dienste der Mitmenschen.

Für ihren Einsatz bei der Wasserwacht wurden einige Mitglieder bei der Jubiläumsfeier geehrt (Bericht folgt).

Vroni Vogel