Neuer Vorsitzender beim Gartenbauverein Wifling: Erst der Vater, jetzt der Sohn

Gemeinsam in die Zukunft: der neue Vorstand des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Wifling mit (v. l.) Schriftführerin Gerlinde Mayer, Beisitzer Felix Gneißl, 2. Vorsitzendem Fabian Stimmer, Beisitzerin Gabi Wanderer, Bürgermeister Thomas Gneißl, Vorsitzendem Andreas Brummer, Kassierin Christina Stimmer, Kassenprüfer Florian Siegl, Beisitzer Josef Knauer, Kassenprüfer Klaus Huber und Beisitzer Markus Buertesch. © Daniel Georgakos

Andreas Brummer ist der neue Vorsitzende des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Wifling. Er folgt damit auf seinen verstorbenen Vater Sepp, der den Verein viele Jahre lang geführt hat.

Ottenhofen/Wifling – Neuwahlen standen beim Gartenbau- und Verschönerungsverein Wifling auf der Agenda. Dabei ging es vor allem um das Amt des Vorsitzenden, das neu besetzt werden musste. Dazu traf sich der Verein beim Camillo in Ottenhofen, da das Klösterl in Wörth bekanntermaßen geschlossen wurde.

Ein „flaues Gefühl“ liege im Raum, prophezeite Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl in seiner Begrüßungsrede. Immerhin gehe es um die Zukunft des Vereins, der dringend einen neuen Vorsitzenden brauche. Für das gesellschaftliche Miteinander sei es wichtig, dass es in Wifling weitergehe, sagte Gneißl, der selbst dort lebt. Außerdem habe der Ort nur diesen einen Verein.

Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Vorsitzenden Sepp Brummer vor rund einem Jahr hatte Domenic Schnirch im vergangenen September vorübergehend das Amt übernommen. Aus persönlichen Gründen stand er nun nicht mehr zur Wahl.

Das negative Gefühl des Bürgermeisters sollte sich allerdings nicht bewahrheiten. Im Gegenteil – der Verein zauberte ein Ass aus dem Ärmel: Andreas Brummer wurde einstimmig gewählt und tritt damit die Nachfolge seines verstorbenen Vaters an. Er trete jedoch nicht in dessen Fußstapfen, „weil ich das Ganze doch etwas anders führen möchte“, betont er: „Wir sind einfach aus einer anderen Generation.“ Anpacken wolle er, Dinge umsetzen und auch verändern.

Die Planung für das Maibaumjahr 2023 laufen, trotz vorheriger Überlegungen, die Feier zu verschieben oder gar abzusagen. „Wenn wir das machen, dann können wir gleich den Gehsteig hochklappen und aufhören“, sagte Brummer. Um das Fest vorzubereiten, würden alle im Ort gebraucht. Dabei komme es vor allem auf die ältere Generation an, die so gut es geht mit anpacken solle. „Wir können gar nicht so viele jungen Leute zeugen, wie wir eigentlich brauchen würden“, scherzte Brummer.

In der Vorstandsarbeit unterstützt wird er künftig von Fabian Stimmer, der das Amt seines Stellvertreters übernimmt. Als Schriftführerin stimmten die 21 anwesenden Mitglieder für Gerlinde Mayer. Die neuen Beisitzer heißen Markus Buertesch, Felix Gneißl, Josef Knauer und Gabi Wanderer. Als Kassierin wurde Christina Stimmer bestätigt, die zuvor von einem Kassenminus von 1600 Euro im vergangenen Jahr berichtete hatte. Der Kontostand des Vereins schrumpfe damit auf 21 400 Euro.

Am Ende der Veranstaltung zeigte sich Gneißl erleichtert. „Eine gmahde Wiesn“ sei die Wahl gewesen. Der Bürgermeister appellierte, die ältere Generation des Orts mit einzubinden und weiterhin Veranstaltungen wie das Adventskranzbinden beizubehalten.

