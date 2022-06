Storchennachwuchs bereit für die Reise

Reglos und unaufgeregt lassen sich die beiden Jungstörche beringen. © privat

Die Sonnendorfer Jungstörche wurden beringt. So lassen sich ihre Zuggewohnheiten langfristig verfolgen.

Sonnendorf – Sie sind zwar noch nicht flügge, doch die Reisedokumentation ist bereits erledigt: Die beiden Sonnendorfer Storchenküken sind – wie schon sieben Küken der vergangenen drei Jahre – beringt. Dazu ist auch heuer die Feuerwehr Altenerding mit ihrem Teleskopgelenkmast angerückt, um Beringer Clemens Krafft an seinen Arbeitsplatz in 26 Metern Höhe zu transportieren.

Während Christian Zimmermann den Gelenkmast vom Steuerpult aus bewegte, war es Aufgabe von Thorsten Weeß, den Fahrgastkorb in der richtigen Position an das Nest heran zu manövrieren. Um das Einsatzfahrzeug herum sorgte zudem Stephan Korschil von der Feuerwehr Hörlkofen für die Sicherheit am Boden.

Einmal in Position, geht das Anlegen der Ringe sehr zügig vonstatten. Die noch flugunfähigen Jungstörche liegen aufgrund eines angeborenen Totstellreflexes (Akinese) reglos im Nest, sodass die zweigeteilten Ringe schnell angelegt sind. Als kleines Dankeschön hatte Krafft einen Sack Heu mitgebracht, um es den beiden noch etwas gemütlicher zu machen. Damit ist der diesjährige Nachwuchs nun eindeutig identifizierbar.

Die entsprechende Datenbank unterhält die Vogelwarte Radolfzell. Für jeden Vogel ist dort ein Steckbrief angelegt, aus dem die Herkunft hervorgeht und in dem jeder Wiederfund vermerkt ist. Auf diese Weise lassen sich die Zuggewohnheiten der großen Segler langfristig verfolgen. Deshalb weiß man beispielsweise, dass gerade die Störche der Westroute nur noch selten bis nach Afrika fliegen, sondern ihre Winter bestenfalls in Südspanien verbringen. Mit etwas Glück lassen sich in den kommenden Jahren auch die Lebenswege der in Sonnendorf geschlüpften Störche verfolgen.

Das erste Tier, bei dem dies gelungen ist, ist 2019 auf dem Kirchturm geschlüpft und hat inzwischen im Berchtesgadener Land erfolgreich eine Familie gegründet. Bis es bei dem diesjährigen Nachwuchs soweit ist, wird es noch eine Weile dauern. Jungstörche benötigen nach dem Schlüpfen zwar nur drei Monate, bis sie die Größe der Altvögel erreicht haben und flügge werden. Bis zur Geschlechtsreife dauert es aber noch mindestens zwei Jahre. Diese Zeit verbringen sie in größeren Gruppen, die sich gerne in der Nähe ergiebiger Nahrungsquellen aufhalten. Das Viehlassmoos bei Eitting ist ein solcher Treffpunkt. Dort wurde voriges Jahr auch Sonnendorfer Nachwuchs gesichtet.

