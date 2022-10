Startschuss für neuen Wörther Kindergarten

Teilen

Spatenstich für den Wörther Kindergartenneubau (v. l.): VG-Geschäftsleiter Oliver Guderle, Vizebürgermeisterin Ulla Dieckmann, Geschäftsführer Franz Degenbeck (Firma Breiteneicher), Firmenchef Max Hilger (Erdbauarbeiten), Kirchenpfleger Stephan Schletter, Gemeindechef Thomas Gneißl, die Planer vom Architekturbüro LMJD, Jürgen Dennerle und Laurenz Motzet, sowie Gabriel Széll von der Projektsteuerung des Ordinariats. © Vroni Vogel

Spatenstich in Wörth für den neuen Kindergarten St. Peter: Kommune und Kirche teilen sich Kosten in Gesamthöhe von rund 9,5 Millionen Euro. Der Neubau soll in nachhaltiger Bauweise entstehen.

Wörth – Ein Grund für „große Freude“ war für den Wörther Kirchenpfleger Stephan Schletter der Spatenstich für den neuen Kindergarten St. Peter, mit dem am Montag der Startschuss für die Bauarbeiten gefallen ist.

Schletter unterstrich, dass man sich bewusst für eine nachhaltige Bauweise entschieden und sich an die Nachhaltigkeitsrichtlinien der Erzdiözese gehalten habe. So werde etwa die Fassade aus heimischen Hölzern gestaltet. Schletter: „Die Kirche wird ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Es sei die richtige Entscheidung gewesen, die Betreuungseinrichtung von vier auf sechs Gruppen aufzustocken, betonte Bürgermeister Thomas Gneißl in seinem Grußwort mit Blick auf den großen Bedarf. Die Gesellschaft verändere sich „rasend schnell“, und die Kinder kämen immer früher in die Betreuungseinrichtungen. Diese Entwicklung gelte es aktiv zu gestalten.

Neuer Kindergarten in Wörth: Ausreichend Vorsorge für 25 bis 30 Jahre

Mit dem Neubau habe man für den Kindergarten St. Peter voraussichtlich die nächsten 25 bis 30 Jahre ausreichend Vorsorge getroffen. Dennoch sei die Gemeinde damit nicht von der Aufgabe entbunden, sich um zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten zu kümmern. Der Gemeindechef wünschte sich für den Bau „ein komplikationsloses Ineinandergreifen“ aller Kräfte.

Schletter und Gneißl bedankten sich bei allen Beteiligten und wünschten einen unfallfreien und erfolgreichen Verlauf der Arbeiten. Außerdem verliehen sie ihrer Hoffnung Ausdruck, dass man hinsichtlich der angespannten Wirtschaftslage das Projekt ohne große Kostensteigerungen umsetzen könne.

Planer Jürgen Dennerle vom Architekturbüro LMJD betonte ebenfalls, dass das Thema Nachhaltigkeit „groß geschrieben“ werde. Das Gebäude genüge den höchsten Anforderungen hinsichtlich der Akustik und der Raumluftqualität. Bei den Kosten sprach Dennerle aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen von einer „schwierigen Situation“. Man werde versuchen, „einen Mittelweg zu finden“.

Kosten für den Neubau liegen derzeit bei rund 9,5 Millionen Euro

Zu den Kosten berichtete Gneißl im Gespräch mit unserer Zeitung, dass der Neubau derzeit mit rund 9,5 Millionen Euro ohne weitere Kostensteigerungen veranschlagt werde, wobei die Gemeinde rund sieben Millionen Euro zu finanzieren habe. Zudem bemühe man sich um Fördermittel, hier rechne man mit rund zwei Millionen Euro, sodass die gemeindlichen Kosten voraussichtlich bei fünf Millionen Euro liegen dürften. Wie berichtet, finanziert die Kommune die zwei zusätzlichen Gruppen alleine. Für die übrige Finanzierung gilt die übliche Kostenaufteilung von zwei Dritteln für die Gemeinde und einem Drittel für die Kirche.

Kirchenpfleger Schletter betreut Projekt als Bauherrenvertreter und ist als Energieberater fachlich versiert. Für seine Leistung dankte ihm Gabriel Széll von der Projektsteuerung des Ordinariats. Sein Einsatz sei „nicht selbstverständlich“.

Vroni Vogel