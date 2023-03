Starkbierfest Reithofen: „Zwischen uns soll nichts stehen – nicht mal ein Feuerwehrhaus“

Von: Henry Dinger

Nicht nur auf der Bühne, auch auf den Tischen zwischen den Gästen gaben Andi Gilnhammer (l.) und Jürgen Zott alias De Gschubstn aus Maitenbeth alles, um das Publikum zu unterhalten. © Henry Dinger

Humorige Kritik am aktuellen Geschehen gab‘s beim Starkbierfest der Diana-Schützen in Reithofen. Zünftige Musik liefern De Hoglbuachan und De Gschubstn.

Reithofen – Dass nicht nur der Hunger nach kultureller Abwechslung groß ist, sondern auch der Durst auf kühlen Gerstensaft, zeigte das Starkbierfest in Reithofen am Samstag. Das Vereinshaus der Diana-Schützen war rappelvoll, alle 160 Plätze waren vergeben. „Wir hätten noch viel mehr Karten verkaufen können“, erklärt Schützenmeister Markus Stanner und bedauert, dass er selbst Stammgästen absagen musste.

Im Coronajahr 2020 war das Starkbierfest zwei Tage vorher abgesagt worden. Das Bier wurde teilweise verschenkt, das meiste weggeschüttet. Dass kostbares Bier verschwendet wurde, passierte beim Anzapfen heuer nicht. Peter Deischl, seit 2020 Bürgermeister vom Mutterort Pastetten, brauchte nur wenige Schläge, um den ersten Krug zu füllen.

Danach heizten De Hoglbuachan ein. Die Mittbacher Truppe mit Markus Stanner und Frontmann Gerhard Vitzthum war nicht zum ersten Mal beim Starkbierfest in Reithofen. Sie traten nicht nur auf der Bühne auf, sondern auch mitten im Publikum mit einer Mischung aus Musik und einer großen Portion humorgewürztem Entertainment.

Letzteres hatten auch De Gschubstn im Programm, die getreu ihrem Motto „rotzfreche Wirtshausgaudi“ zu bieten hatten. Dass in einem ihrer Witze auch „ein Anruf vom Bürgermeister von Reithofen“ im Nebensatz vorkam, sorgte für Lacher und Applaus. Ob der Spruch Absicht oder Zufall war, ließ sich nicht abschließend klären.

Kurz nach 22 Uhr ließ Markus Stanner sein Glöckchen klingeln und läutete damit das traditionelle Turmgespräch, eine kabarettistische Unterhaltung der Kirchen im Ortsgebiet, ein. Auch heuer verlieh Herbert Hirschmann dem Harthofener Turm seine Stimme, für Reithofen sprach Michael Forstner.

Die beiden nahmen lokale Themen mit einem „Extra-Doppelwumms“ auf die Schippe. Der Lärm von der Autobahn wurden ebenso thematisiert wie die Schließungen zur Coronazeit. „Die Wirtshäuser hatten geschlossen. Die Kirchen auch. Das ist bloß niemandem aufgefallen.“

Selbst die Tadinger Schützen und deren Vereinshaus-Neubau nahmen die Türme aufs Korn. „Jeder kennt ihn – Ritter Egon von Tading, Großmeister des Schützenordens, gibt sich heute samt Gefolge die Ehre. Entweder, er mag dem Gauschützenmeister imponieren, oder er mag auch mal in einem Schützenheim sein, das keine Baustelle ist.“ Die Baustelle sei so schön, „dass man sogar Eintritt verlangen könnte“.

Auch aktuelle Ereignisse kamen beim Turmgespräch nicht zu kurz. So unter anderem das spektakuläre Ende einer Schleuser-Fahrt vor wenigen Wochen im Ortsgebiet. Der mit Personen völlig überladene BMW sei „kein X5, sondern eher ein X10“ gewesen. „Weit sind die ja nicht gekommen.“ „Ja, war vielleicht ein E-Auto.“ In einem waren sich die Türme zum Schluss jedenfalls einig: „Egal, was passiert, zwischen uns soll nie etwas stehen – nicht mal ein Feuerwehrhaus!“