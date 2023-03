Termine werden immer weniger

40 Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung des Krieger- und Soldatenvereins (KSV) Wörth gekommen, die Schatzmeister Simon Berghammer mit dem Kassenbericht eröffnete.

Wörth – Der war insgesamt erfreulich, mit einem kleinen Minus von nicht einmal 50 Euro. Ähnlich erfreulich ist die Entwicklung der Mitgliederzahl: Durch fünf Neuzugänge seit Ende 2021 (darunter vier Frauen) ist der Verein aktuell 92 Mitglieder stark.

Schriftführer Martin Gruber blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf das vergangene Jahr zurück. Als wichtigste Vereinsereignisse hob er die Fahnenabordnung bei der Fronleichnamsprozession in Hörlkofen im Juni sowie den Krieger-Gedenktag im November hervor, als vorab der gesamte Bereich rund um das Denkmal gesäubert sowie Bäume und Sträucher entlang des Zugangswegs gestutzt werden mussten. Diese Mühe habe sich jedoch mehr als gelohnt.

In Ergänzung zu den Neuwahlen des vergangenen Jahres war noch das Amt des Schriftführers neu zu vergeben. Gruber hatte um Ablösung gebeten, sich aber, als sich kein Nachfolger finden ließ, bereit erklärt, noch ein Jahr kommissarisch weiterzuführen. Jetzt ist mit Clarissa Höschel eine Nachfolgerin gefunden.

Die Tätigkeitsberichte von Gruber und dem 2. Vorsitzenden Robert Hupfer machten auch gesellschaftliche Entwicklungen deutlich, mit denen sich nicht nur der KSV auseinandersetzen muss: Allein die Schließung des Klösterls habe der Gemeinde und den Vereinen einen wichtigen sozialen Treffpunkt genommen. Veranstaltungen wie die gut besuchten Adventsfeiern mit Christbaumversteigerung werde es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Neben dem Verlust an Geselligkeit bedeute dies für den KSV auch einen herben finanziellen Verlust, denn gerade diese Veranstaltung hätten einen Großteil der finanziellen Mittel eingebracht. Auch andere Veranstaltungen seien weniger geworden. War der Verein in vorpandemischen Zeiten mehrmals im Jahr mit Fahnenabordnungen unterwegs, habe es im vergangenen Jahr lediglich einen solchen Termin gegeben, für das laufende Jahr sei bisher noch keine einzige Einladung eingegangen. Auch seien die Vereinsveranstaltungen deutlich weniger und spürbar kleiner geworden. Es gebe schlichtweg allerorten zu wenig engagierte Mitglieder, die bereit sind, ihre Freizeit für Vereinsaktivitäten zur Verfügung zu stellen.

Das Gebot der Stunde, darin war man sich in der anschließenden Aussprache einig, laute deshalb, mit weniger personellen und finanziellen Ressourcen mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu erreichen. So ist beispielsweise am Kirchweihmontag, 16. Oktober, ein Kesselfleischessen im Wörther Pfarrheim oder auf der Wiese davor geplant. Bis dahin soll auch die Vereinschronik fertiggestellt sein.

