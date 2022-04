Die Wörther Wallfahrer sind wieder unterwegs

Teilen

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet heuer wieder die Wörther Wallfahrt nach Tuntenhausen statt. Die Vorbereitungen für den 7. Mai laufen. © Franz Jell

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet heuer wieder die Wörther Wallfahrt nach Tuntenhausen statt. Die Vorbereitungen für den 7. Mai laufen.

Wörth – In diesem Jahr findet am ersten Mai-Samstag wieder die Wörther Fußwallfahrt nach Tuntenhausen statt. Sie hat eine mehr als 400-jährige Tradition. Grund dafür ist ein Gelübde der Pfarrei nach der damals überstandenen Pest. Nach zwei Jahren Corona-Pause laufen die Vorbereitungen. Federführend dabei ist Franz Jell aus Sonnendorf. Er begleitet die Wallfahrt seit 60 Jahren. Mit Josef Cichos geht er vorab die Strecke ab, um Veränderungen zu aktualisieren. Dabei wird auch die Einkehrmöglichkeit geklärt.

Am 7. Mai werden die Wallfahrer pünktlich um 6 Uhr unter Glockengeläut von St. Peter Wörth und einem Segensgebet auf die rund 45 Kilometer lange Strecke verabschiedet. Es geht durch den Ebersberger Forst nach Ebersberg und über Aßling nach Tuntenhausen. In Ebersberg ist eine Mittagseinkehr organisiert. Außerdem können sich hier Wallfahrer, denen die gesamte Strecke zu weit ist, anschließen.

Gottesdienst mit Lichterprozession um 19.15 Uhr

Teilnehmen können nicht nur Mitglieder des Pfarrverbands, sondern auch auswärtige Gäste. In Aßling bietet sich die Möglichkeit für Kaffee oder Brotzeit, bevor es zur letzten Etappe geht. Gegen 17.30 Uhr treffen die Wallfahrer in Tuntenhausen ein.

Um 19.15 Uhr beginnt ein feierlicher Gottesdienst mit Lichterprozession. Auf der gesamten Strecke ist ein Begleitfahrzeug dabei. Für das feierliche Pilgeramt wird ein Bus eingesetzt: Abfahrt in Hörlkofen (Kirchplatz) um 17.25 Uhr, in Wörth (Klösterl) um 17.30 Uhr und in Wifling (Holzer) um 17.35 Uhr. Wallfahrer können den Bus auch für die Rückfahrt nutzen.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

red