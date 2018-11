Dicke Brocken Hochwasser und Bahnausbau

Die ÜPWG Wörth schaut schon jetzt auf die Kommunalwahl 2020. Ein Teil der bewährten Mannschaft macht auf jeden Fall weiter - allen voran Bürgermeister Thomas Gneißl.

Wörth –„Heute ist es hier ja richtig voll“, begrüßte Vorsitzender Thomas Gneißl die Mitglieder der Überparteilichen Wählergemeinschaft Wörth (ÜPWG) in der Sportgaststätte Hörlkofen. Gneißl, Bürgermeister der Gemeinde Wörth, ließ Schriftführer Andreas Haimmerer den aktuellen Mitgliederstand verkünden: 73. „Das ist eine ganz schöne Zahl“, sagte Gneißl. Das große Ziel sei zwar immer noch dreistellig, „aber wir wollen da gar nicht aufdringlich sein“.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2020. Man sei dabei, die ÜPWG-Gemeinderäte abzufragen, ob sie wieder antreten. „Ein Teil der bewährten Mannschaft macht auf jeden Fall weiter“, wusste Gneißl, auch wenn es für eine Listenaufstellung noch zu früh sei. Er selbst sei auf jeden Fall wieder dabei.

Zurzeit befasse er sich sehr mit dem Wahlprogramm, etwa 80 Prozent seien schon fix. „Wir sind soweit gut vorbereitet, wenn es in die heiße Phase geht.“ Das Feedback, das die Gruppierung aus der Bevölkerung bekommen habe, zeige, „dass wir gar nicht so schlecht ankommen“. Es lohne sich, die sechs Sitze im Gemeinderat zu verteidigen.

Nach einer Schweigeminute für Franz Keck, der im Juni im Alter von 70 Jahren verstorben war, sowie den Berichten von Kassierin Brigitte Kollmannsperger und Kassenprüfer Gerhard Frühe wurde der Vorstand entlastet. Gneißls Bericht zu den brennenden Themen in der Gemeinde nahm viel Zeit in Anspruch.

Der Bürgermeister gab auch schon Informationen preis, die in der Bürgerversammlung am 15. November noch einmal ausführlich angesprochen werden. Das betrifft vor allem die Varianten zum Hochwasserschutz für die Stadt Erding. Hier hätten neue Berechnungen ergeben, dass die möglichen Schutzmaßnahmen neu überdacht werden müssen (wir berichteten). „Vor Mitte 2019 dürfte es da aber keine Entscheidung geben“, vermutete Gneißl.

Ein weiteres heißes Eisen in der Verwaltungsgemeinschaft ist der Bahnausbau. Hier steht, wie mehrfach berichtet, unter anderem ein Neubau der Eisenbahnüberführung der S-Bahn-Strecke an der Harlachener Straße an. Die Maßnahmen sollen von März bis November 2019 über die Bühne gehen. Auch der Ausbau der Bahnanlage in St. Koloman ist, wie bereits mitgeteilt, geplant. Im Jahr 2019 soll das Planfeststellungsverfahren beginnen, die Umsetzung könnte zwei oder drei Jahre später erfolgen. „Die Anlieger werden bei den Planungen mit einbezogen“, versprach der Ortschef. Auch der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke München-Mühldorf stehe auf der Agenda, hier gehe es auch den Bahnübergängen an den Kragen. „Im Zuge des Umbaus an der Staatsstraße müssen auch Fuß- und Radweg in Richtung Fendsbach mit verlegt werden“, sagte Gneißl.

Neues hatte er vom Baugebiet Wörth Süd II zu berichten: Bereits Mitte Oktober seien die Pflasterarbeiten an Gehwegen und Stellplätzen abgeschlossen worden. Verzögert habe sich die Verlegung der Asphalt-Feinschicht. „Das für uns geplante Mischgut wurde auf eine Baustelle an der A 92 umgeleitet, dort wurde es wohl dringender gebraucht“, erklärte der Bürgermeister. Im Neubaugebiet werden die Teerarbeiten nun für Ende November geplant.

Schneller voran geht es beim kommunalen Geschosswohnungsbau. Momentan sei man bei der Ausführungsplanung, damit im Winter die Ausschreibungen für die Gewerke laufen können. Entstehen soll ein zweistöckiges Haus auf einem 1600-Quadratmeter-Grundstück. Es bekommt eine große Tiefgarage, auf der ein Holzbau steht. Das Gebäude soll über eine Photovoltaik-Anlage verfügen, die Heizung wird über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gespeist. In zehn verschieden geschnittenen Wohnungen sollen Singles und Familien in einem Altersmix zusammen wohnen.