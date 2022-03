Familie aus Hörlkofen hilft Geflohenen aus der Ukraine: Aus Fremden werden Freunde

Von: Veronika Macht

Aus der Ukraine entkommen (v. l.): Anastasiia Valiaieva (41) mit Tochter Rebecca Shvets (10), Maryna Valiaieva (40) sowie Ethan (3) und seine Mama Tonya Valiaieva (26, ganz r.). Die Münchner Christin Du Toit (2. v. r.) hat die Familie in München getroffen. © Privat

Selbst wenn es nur eine Unterkunft für ein oder zwei Nächte ist: Schon das hilft zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine sehr. Wie Familie Valiaieva, die in Hörlkofen untergekommen ist.

Hörlkofen – Durchatmen und in Sicherheit die Nacht verbringen, ohne Angst vor Bomben und Sirenen: Im Landkreis bieten immer mehr Bürger Menschen, die aus der Ukraine fliehen, eine Bleibe an. Oft ist es nur für ein oder zwei Nächte, denn viele wollen weiter in andere Länder, wo Verwandte oder Freunde leben. So auch Familie Valiaieva aus Tschernihiw, die in Hörlkofen nach einwöchiger Flucht Obdach auf dem Weg nach Portugal gefunden hat.

Es ist der vergangene Donnerstagabend. Eine Woche zuvor war in der Ukraine der Krieg ausgebrochen. Am Münchner Hauptbahnhof empfängt die Caritas geflohene Menschen aus der Ukraine. Auch Christin Du Toit ist dort.

Aufgeweckt durch Sirenen und Explosionen

„Ich entdecke eine kleine Familie, müde und abgekämpft, und frage direkt, wie ich helfen kann“, erzählt die Münchnerin. Die Familie – vier Erwachsene und zwei Kinder – kommt aus Tschernihiw, einer Großstadt nordöstlich von Kiew an der Grenze zu Russland und Belarus. Sie wollen weiter nach Portugal, zu Freunden.

Doch zunächst finden sie Unterschlupf im Landkreis Erding, bei einer Kollegin von Du Toit. Die Hörlkofenerin und ihre Familie wollen anonym bleiben. „Wir haben ja nicht geholfen, um uns zu profilieren“, sagen sie. Und trotzdem hoffen sie auf Nachahmer, die nach München zum Bahnhof fahren und schauen, wie sie den dort ankommenden Ukrainern helfen können.

Du Toit schildert, was Familie Valiaieva auf ihrer Flucht erlebt hat. Am 24. Februar, als der Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, seien sie um 5 Uhr morgens durch Sirenen und Explosionen aufgewacht. Die kleine Familie habe sofort ihre Sachen in Plastiktüten gepackt und sei mit dem Taxi zu den Schwestern gefahren, habe sie und eine Nichte eingesammelt.

Dreitägige Odyssee durch die Ukraine

Danach habe eine dreitägige Odyssee durch die Ukraine begonnen. Sie hätten Freunde und Familie abtelefoniert und jeden aufgefordert, sofort zu gehen, um die Kinder in Sicherheit zu bringen. Viele hätten sich aber nicht vorstellen können, was in den nächsten Tagen passieren würde, und wollten bleiben.

Die vier Erwachsenen und zwei Kinder – Rebecca ist zehn, Ethan gerade einmal dreieinhalb Jahre alt – seien mit dem Taxi weiter nach Schepetiwka gefahren. Dort lebe die Schwiegermutter – in einer Wohnung direkt gegenüber einer Militärbasis. Doch auch dies sei kein sicherer Ort für die Kinder gewesen, denn auch hier gebe es Bombensirenen, und man habe Schutz in Luftschutzbunkern suchen müssen.

Also sei die Familie weiter gefahren, zur ungarischen Grenze. „Mittlerweile sind sie drei Tage unterwegs. Fahrer und Familie wechseln sich ab, um die Fahrt zu bewältigen. Sie schaffen es zur Grenze. Der Fahrer nimmt nur das Benzingeld, so stark ist der Zusammenhalt innerhalb der ukrainischen Bevölkerung“, schildert Du Toit.

Familie aus Hörlkofen nimmt die Geflohenen auf

Die Familie habe den Grenzübertritt nach Ungarn geschafft, sei nach Budapest gereist, nach Wien und schließlich München. „Hier kreuzen sich unsere Wege“, so Du Toit. Sie postet in Sozialen Netzwerken und kontaktiert Bekannte – „und schon ist ein großes Herz gefunden“: Die Familie aus Hörlkofen nimmt die Flüchtlinge auf. Gegen 23 Uhr kommen sie dort an. Erschöpft, aber unfassbar froh, eine sichere Schlafgelegenheit zu haben.

„Was nun passiert, zeigt, wie stark wir sind“, sagt Du Toit: Freunde und Nachbarn werden aktiviert, und am nächsten Tag kommen viele Spenden an. Die Familie genießt den Tag in Sicherheit und kann sich sammeln.

Es wird gefrühstückt, sich viel von der Seele geredet und auch geweint. „Innerhalb von Stunden entsteht eine Verbundenheit, die ihnen viel Mut und Zuversicht gibt. Der Tag vergeht mit einer riesigen Anteilnahme und einem wunderbaren Austausch über zwei Länder.“

„Alle hatten Zukunftspläne. Jetzt haben sie Angst“

Noch sieben Tage vor ihrer Ankunft in Hörlkofen sei das Leben der Familie wunderbar gewesen. „Alle hatten Zukunftspläne und ein Zuhause. Jetzt haben sie Angst um jeden, der zurückgeblieben ist, und sind trotzdem dankbar, dass sie am Leben sind und für ihre Kinder in einem neuen Land ein Leben aufbauen können.“

Inzwischen sind die Ukrainer weiter nach Portugal gereist, wo sie Freunde und eine Bleibe haben. Zwei der Familienmitglieder geben Online-Englischunterricht und hoffen, dies von dort aus fortführen zu können.

Du Toit und die Helfer aus Hörlkofen wollen die Valiaievas finanziell unterstützen, denn sie hätten auf ihrer Flucht fast nichts mitnehmen können. Außerdem wollen sie deren Familie und Freunden in der Ukraine helfen. Dafür wurde auf www.betterplace.me/sicherheit-fuer-tonya-und-familie-aus-der-ukraine eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

Die Hörlkofener wollen mit ihren neuen Freunden in Kontakt bleiben. In nur 24 Stunden seien aus Fremden genau das geworden – Freunde, deren Geschichte Mut macht.

