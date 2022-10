Gemeinderäte bekommen Tablets gegen die Papierflut

Mit Tablets ausgestattet wurden die beiden Gemeinderatsgremien der VG-Hörlkofen. Im Bild zu sehen ist der Walpertskirchener Gemeinderat bei seiner digitalen Premiere-Sitzung. © Vroni Vogel

Die VG Hörlkofen will für mehr Nachhaltigkeit sorgen - durch den Einsatz von Tablets für die Gemeinderäte. Das lässt sie sich rund 14.000 Euro kosten.

Hörlkofen – Die Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen mit den Kommunen Wörth und Walpertskirchen hat alle Gemeinderatsmitglieder mit Tablets ausgestattet. Kostenpunkt: rund 14 000 Euro.

Letztlich sei es das Ziel, dass der gesamte Schriftverkehr für den Gemeinderat übers Tablet geregelt werde, erläuterte Wörths Bürgermeister Thomas Gneißl (ÜPWG) im Gespräch mit der Heimatzeitung. Kürzlich haben beide Kommunen erstmals ihre Sitzung mit der digitalen Ausstattung bestritten. Die Vorarbeiten und die Betreuung des Projekts hat Verwaltungsbeamtin Maria Gaigl übernommen, die sich mit der App intensiv beschäftigt und an zwei Wochenenden 32 Tablets eingerichtet hat. Von ihr haben die Gemeinderatsmitglieder auch eine Schulung bekommen. Gaigl war zudem in den Premiere-Sitzungen anwesend, um zu unterstützen. „Maria Gaigl ist unser Zugpferd und hat alles vorbereitet“, sagte der Wörther Bürgermeister und meinte weiter: „Es ist eine neue Welt“, und es werde eine gewisse Zeit brauchen, bis man mit der Handhabung vertraut sei.

Sehr positiv sieht es Gneißl, dass niemand der Umstellung ablehnend gegenübergestanden sei. Alle Unterlagen, auch der 200-seitige Haushalt, seien auf den Tablets zentriert, mit denen über den Archivzugriff Recherchen möglich seien.

Was sonst in vielen Ordnern Platz beansprucht, ist alles im Tablet gebündelt. Gleichzeitig seien alle Datenschutzvorgaben zu berücksichtigen gewesen. Jedes Gemeinderatsmitglied habe einen personalisierten Zugang und könne im System auch selbst Notizen vornehmen. In den Sitzungen würden der Öffentlichkeit wichtige Informationen per Beamer zugänglich gemacht. „Es spart Ressourcen, und das Verwaltungspersonal hat wieder mehr Kapazitäten für andere Aufgaben“, erläuterte Gaigl. Zudem könnten die Tablets auch für die Kreistagsarbeit verwendet werden.

Die Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen befindet sich noch in einer Übergangsphase. Ende des Jahres will man eine erste Bilanz ziehen. Bei einer „idealen Gemeinderatssitzung“ würde letztlich nur noch die Sitzungseinladung auf dem Tisch liegen. Bis es soweit ist, werde es noch etwas dauern, doch „wir gehen den Schritt für die gesamte VG“, betonte der Wörther Bürgermeister.

Vroni Vogel