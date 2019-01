Vorfahrt missachtet: Unfall mit drei Fahrzeugen

Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge auf einen Blick: der Skoda, das Volvo-Gespann und der Polo der Verursacherin. Die Feuerwehr Hörlkofen regelte den Verkehr und säuberte die Unfallstelle.

Ortsdurchfahrt Hörlkofen teilweise gesperrt

von Hans Moritz schließen

In Hörlkofen hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall mit drei Fahrzeugen und zwei Verletzten passiert. So hat sich die Kollision zugetragen: